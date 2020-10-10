Верещук розповіла про доступну та посильну іпотеку для української молоді

Марія Шевчук Політика 12:24, 10.10.2020

Залишити молодь в Україні можна з допомогою доступної іпотеки – 10% перший внесок і 4% на щорічні виплати.

Про це в ефірі OBOZREVATEL.TV сказала народна депутатка від "Слуги народу" та кандидатка на посаду міського голови Києва Ірина Верещук. За її словами, це цілком посильна задача і територіальні громади можуть допомогти в її реалізації.

"Я вже неодноразово пропонувала ідею доступної іпотеки: 10% на перший внесок і 4% щорічна виплата. Такі виплати були би цілком посильними для молоді, вона залишалася б в Україні, створювалися б сім’ї, які мали би своє житло. Це ж найголовніше, що потрібно молодим сім’ям в кожному регіоні", – запевнила політикиня.

За словами Верещук, молодь є рушійною силою в Україні, бо це платники податків, люди, які народжують дітей, беруть кредити і тим самим в тому числі наповнюють Пенсійний фонд. Однак територіальні громади теж можуть долучитися до вирішення іпотечних проблем.

"Я, як ймовірний майбутній міський голова, розумію, що не все може Кабмін, можна і на місці вирішити чимало проблем. Харків будує муніципальне житло, а Київ – ні. Тому треба дивитися, які програми можна покласти на плечі місцевої громади", – запропонувала Верещук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно народна депутатка і кандидатка в мери Києва від "Слуги народу" Ірина Верещук назвала можливості мобільного додатку "Дія" ковтком свіжого повітря та відзначила якісну відмінність роботи Міністерства цифрової трансформації.

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