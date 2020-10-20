Верещук розкрила деталі про поїздку "слуг" на Донбас

Народна депутатка від "Слуги народу" Ірина Верещук запевнила, що її колеги з фракції оплатять поїздку на Донбас власним коштом.

Крім того, у коментарі УНН вона наголосила, що багато парламентарів раніше були волонтерами, тому на передову поїдуть не з пустими руками.

"У нас багато людей зголосилося. Будуть добиратися за свій кошт, держава не буде нести видатки на харчування та пересування", – сказала Верещук.

Що стосується особисто політикині, то вона цього разу не зможе приєднатися до інших нардепів через "певні обставини".

"Хоча вважаю, що мій комітет нацбезпеки, оборони та розвідки мав би бути там у повному складі. 25 жовтня вибори, я не можу залишити колектив, штаб, а головне – не можу залишити киян", – додала кандидатка у мери Києва.

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