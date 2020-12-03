Верещук про угорсько-український скандал через гімн: ми повинні були протидіяти раніше

Народна депутатка Ірина Верещук, коментуючи нещодавній інцидент зі співом угорського гімну місцевими депутатами на Закарпатті та проведеними у зв’язку з цим обшуками Службою безпеки України, заявила, що утисків на адресу угорської громади немає.

Як вона написала на своїй сторінці у Facebook, разом із тим певні ознаки угорського сепаратизму все ж є.

"В принципі, все більш-менш типово і не вперше. Але спробуємо розібратись по суті: чи є певні ознаки сепаратизму? Так, є. Але не будемо тут заглиблюватись у деталі. Чи є реальні утиски на адресу угорської громади? На мій погляд, ні, немає", – написала вона.

На переконання нардепки, час від часу, виникають такі ситуації та напруження у двосторонніх відносинах тому що це потрібно певним політичним силам за межами України.

"Чи можливо, щоб Угорщина забрала у нас частину нашої території? Абсолютно неможливо, і керівництво Угорщини це чудово розуміє. Цього просто ніколи не буде. Свою землю ми нікому не віддамо", – зауважила вона.

За її словами, дії високопосадовців Угорщини, які сьогодні звертаються до НАТО, хочуть застосувати свої інструменти тиску, є дещо недружними по відношенню до України.

"Вони би мали все-таки задуматись, як вони виглядають у світлі тих подій, які на сьогодні є, як вони виглядають по відношенню до України і до наших європейських прагнень, проатлантичних", – сказала Верещук, і висловила сподівання, що перезавантажений Європарламент, перезавантажені органи швидко розберуться і швидко ухвалять рішення, які будуть на користь Україні.

"Бо ми є тут не є винними у ситуації, ми її не спричиняли. Ми лише можемо бути винними у тому, що не протидіяли раніше (а це треба було робити раніше, коли такі прояви, вочевидь, були), коли на місцевих виборах відверто агітували за Партію угорців України і так далі. Ці речі потрібно дуже-дуже тонко відчувати і – головне – припиняти, щоби ми потім не мали величезної проблеми уже з країною- членкинею НАТО", –зазначила нардепка.

Також Верещук порадила усім сторонам поводитись політкоректно.

"Нашим силовикам – працювати з повагою до нашої угорської громади, враховувати чутливі моменти. Нашим громадянам угорського походження – уникати дій, які можуть виглядати як неповага до територіальної цілісності України, Бо зрештою, багато поганих речей починаються з неповаги та багато добрих речей починаються з поваги", – написала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, новообрані депутати Сюртовської ОТГ на Закарпатті після прийняття присяги виконали гімн Угорщини. Пізніше угорці Закарпаття пояснили, чому українські депутати заспівали гімн чужої країни.

Водночас Служба безпеки України почала перевірку дій депутатів закарпатської ОТГ, які заспівали гімн Угорщини під час прийняття присяги, на наявність складу злочину.