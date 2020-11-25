Верещук про реформу СБУ: Служба потребує "самоочищення від бізнесменів у погонах"

"Справа не в реформі, а в здатності до самоочищення" – про це заявила народна депутатка Ірина Верещук, Голова підкомітету з державної безпеки та оборони Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки під час обговорення питань стосовно реформи СБУ 20 листопада.

Нагадаємо, що в Парламенті розглядається законопроєкт 3196-д, який викликав гостру дискусію в політичних колах та в експертному середовищі.

Ініціатор законопроекту Мар’яна Безугла, коментуючи реформу, вважає, що Спецслужба не повинна займатися розслідуванням економічних злочинів, корупції, організованою злочинністю, що фактично кардинально зменшує правоохоронні функції СБУ. Натомість створюється велика контррозвідка, що протидіятиме загрозам державної безпеки від інших країн та груп. Мар’яна Безугла наголошує на тому, що Служба повинна діяти на випередження та не допускати присутності в країні стратегічних компаній з російським капіталом або медіамайданчиків, афілійованих із країною-агресором.

На думку Мар’яни Безуглої, окрім зменшення правоохоронних функцій, ухвалення пакету законів про СБУ дозволить скоротити чисельність складу з 30 тис. осіб до 17 тис. Адже зараз фактично служба має забагато штабістів. Водночас їй потрібно нарощувати оперативні спроможності, фахівців, які діятимуть "на землі", а не в київських кабінетах центрального управління. Також запроваджується принцип цивільно-демократичного контролю. коли створюється відповідний парламентський комітет для контролю за діяльністю СБУ. Таким чином, СБУ буде перебудовано в справжню спецслужбу з іншими підходами до визначення своєї ефективності, до роботи на випередження, з потужною інформаційно-аналітичною складовою, системою підтримки ухвалення рішень для керівництва держави, не дублюючи функції правоохоронних органів – зазначає Мар’яна Безугла.

Протилежних поглядів на реформу дотримується діючий голова Служби Іван Баканов. На його думку така безпекова "реформа" не має нічого спільного зі стандартами провідних спецслужб НАТО та ЄС і це швидше нагадує спробу послабити державу та Президента.

Іван Баканов вважає, що питання реформи СБУ стало занадто політизованим. За його словами, на цей процес намагаються також впливати і ворожі спецслужби. Підірвати довіру до всього сектору безпеки і оборони ще на етапі реформи, а заодно і боєздатність військових – теж спецоперація. Учасникам дискусії потрібно це розуміти і вміти вчасно зупинитися, зокрема і в публічному обговоренні деяких норм. Очільник служби впевнений, що безпеку дає лише сила і сьогодні Україна не може собі дозволити бути слабкою.

"Небезпечний підхід, який повністю ліквідує систему боротьби з оргзлочинністю в Україні. Не може бути монополії на боротьбу з корупцією та організованою злочинністю. Тому варто запровадити альтернативну підслідність корупційних злочинів і протидії ОЗУ, що створить здорову конкуренцію між правоохоронними органами" - зазначає Іван Баканов.

В свою чергу народний депутат Ірина Верещук вважає, що зацікавлені у реформі сторони поділились на два табори відносно бачення того, якою саме має бути реформа:

Реформатори вважають, що Служба неефективна, корумпована, має роздутий штат та низку невластивих функцій. З головного: вони хочуть суттєво скоротити чисельність особового складу, забрати у Служби слідство, боротьбу з корупцією, економічною злочинністю, оргзлочинністю.

Консерватори не хочуть по суті нічого змінювати, принаймні робити це швидко. Вони вважають, що запропонована в законопроекті реформа ослабить спецслужбу, а це погано відобразиться на національній безпеці країни.

За словами Ірини Верещук, кожна зі сторін має рацію: консерватори напевно праві, що реформу спецслужби у воюючій країні треба проводити обережно, щоб жодним чином не нашкодити національній безпеці. Однак і реформатори мають рацію, бо в Службі є і корупція, і роздуті штати, і не зовсім властиві функції – додає Ірина Верещук.

Однак, засадничо проблема не в поганих законах. Служба могла б бути цілком ефективною і при чинних законах – вважає Ірина Верещук

Проблема Служби в тому, що там працюють забагато бізнесменів у погонах. Вони займаються бізнесом, а не контррозвідкою. А це знижує ефективність Служби, деморалізує чесних та професійних офіцерів, дискредитує спецслужбу в очах суспільства. Можна приймати які завгодно гарні закони та проводити реформи. Але це мало що дасть, допоки Служба не пройде певний ступінь очищення та самоочищення від бізнесменів у погонах. А це залежить не від законів, а від політичної волі керівництва держави та СБУ.

У Службі достатньо чесних, енергійних та професійних людей. Але їм треба дати надію, що Служба буде іншою – підсумувала Ірина Верещук.