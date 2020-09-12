Верещук – про "польот" з парасолькою: ні секунди не шкодую, мені подобається ідея

Кандидатка в мери Києва, народна депутатка партії "Слуга народу" Ірина Верещук заявила, що не вважає плагіатом свій відеоролик, в якому вона "літає" над містом з парасолькою.

В інтерв'ю виданню "Гордон", вона підтвердила, що образ літаючої жінки з парасолькою – персонаж з книги англійської письменниці Памели Треверс "Мері Поппінс".

Верещук також зазначила, що ідея ролика їй подобається і вона "ні секунди не шкодує".

"Ідея ролика мені подобається, я на неї погодилася і ні секунди не шкодую. Дату виходу ролика визначають в штабі, вони фахівці, їм видніше. Категорично не згодна з тими, хто намагається говорити про якийсь там плагіат", – сказала нардеп.

Вона зазначила, що зелений і жовтий – це кольори партії "Слуга народу".

"Образ літаючої жінки з парасолькою – це з книги англійської письменниці Памели Треверс "Мері Поппінс", по якій є фільми, театральні постановки і мюзикли. Так, кольори в нашому ролику збіглися з квітами в якомусь британському ролику, але це наші партійні кольори", – доповнила Верещук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кандидатку в мери Києва, народну депутатку партії "Слуга народу" Ірину Верещук протролили в мережі через зйомки рекламного ролика для виборчої кампанії.

Разом з тим, нардеп Верховної Ради 8-го скликання Борислав Береза вказав на можливий плагіат її рекламного ролика у британських рекламістів.