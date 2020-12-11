Верещук про конфлікт з Угорщиною: Україна не повинна допускати неповагу до суверенітету

Україна має захищати права українських громадян угорського походження та не допускати неповаги до терориторіальної цілісності нашої держави.

Про це 9 грудня заявила народна депутатка Ірина Верещук на засіданні робочої групи з протидії гібридним загрозам у Комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки Верховної ради України. За словами політикині, Угорщина є нашим важливим сусідом та партнером на шляху до ЄС та НАТО.

"Разом з тим, ніхто не має права втручатись в наші внутрішні справи. Захист всіх прав, включаючи мовні, освітні та культурні права українських громадян угорського походження є прерогативою винятково держави Україна, а не Угорщини", – сказала Верещук.

Підсумовуючи зустріч, вона підкреслила, що Україна має не допускати неповагу до суверенітету та територіальної цілісності з боку будь-кого та має вести коректну, тверду політику у відносинах з угорською громадою Закарпаття.

За інформацією від представників зовнішньої розвідки та СБУ мають місце не поодинокі дані про "російський слід" у провокації напруги у Закарпатті. Випадки втручання за участі проросійських сил фіксуються з 2017 року.

Як зазначили представники спецслужб, цікавим є той факт, що інформаційні диверсії відбуваються з боку Угорщини та з боку РФ майже синхронно. На це вказують відкриті кримінальні провадження. Між тим роздмухування фейків про ніби утиски національної меншини угорців є елементом гібридної війни з боку Росії.

Вони також зауважили, що є всі наявні ознаки того, що РФ просто використовує Закарпаття, як інструмент дестабілізації в Україні та штучного напруження українсько-угорських відносин.

Схожу думку висловив громадський діяч Олександр Данилюк.

"Наявність угорської меншини – це конфліктоген, який використовується РФ для погіршення українсько-угорських стосунків", – зазначив він.

Юристка Анна Маляр зі свого боку наголосила, що Угорщина намагається впливати на внутрішню та зовнішню політику України вже не перший рік.

"За останнє десятиріччя близько 150 тисяч українців отримали угорські паспорти. І це навіть більше, ніж та кількість угорців, яка проживає на Закарпатті. Отже, наші трудові ресурси витікають закордон", – зазначила вона.

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