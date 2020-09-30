Верещук розповіла, як послала Тищенка матом

Нардеп від "Слуги народу" і кандидатка в мери Києва Ірина Верещук розповіла про словесну перепалку зі своїм колегою з фракції Миколою Тищенком, під час якої вона застосувала нецензурну лексику.

В інтерв'ю головному редактору видання "ГОРДОН" Олесі Бацман депутат розповіла, що в їхній конфлікт навіть був змушений втрутитися президент.

"Дійсно, у нас були пристрасті, були дискусії, якщо це можна так назвати. Водночас з ненормативною лексикою ... Я намагалася довести [свою позицію], вживаючи – у чому каюсь, звичайно ж, – нецензурні слова, тому що вже дійсно в якийсь певний момент на якусь секунду здали нерви", – сказала Верещук.

Вона пояснила, що основна розбіжність стосувалася списку "Слуги народу" на виборах до Київради. Верещук наполягала, щоб кандидатами були професіонали з гарною репутацією.

"Це повинні бути люди, які не заангажовані в процесах у Києві (схемах із землею, договорняках), [а також не] забудовники, сват, брат, кум, хрещений син, батько, дочка ... У Колі Тищенка, на жаль, інша позиція. Він розуміє Київраду як "людей, які повинні бути лояльні комусь особисто": наприклад, йому або ще комусь", – сказала народний депутат.

За її словами, коли дискусія дійшла до Зеленського, він прийняв її сторону. "Він каже:" А навіщо нам у Київраді люди, нехай навіть медійні, впізнавані, але не професійні? Вони ж повинні працювати. Ти розумієш, що вони повинні там працювати? І мені не треба піднімати слухавку [і телефонувати їм], щоб щось там вирішити "... Слава богу, я це почула від президента і ще раз переконалася, що президент все правильно розуміє", – сказала Верещук.

Журналістка уточнила, чи правда, що Верещук під час однієї з перепалок "послала Тищенка на х..й".

"О боже! Це можна буде запікати? Так, [щоправда]. Згадала армію, згадала, що це дуже швидкий шлях як би [пояснити], щоб дійшло. Тому що якщо я довго буду пояснювати, шукати вербальні форми, які будуть довгі, але безрезультатні, по-моєму, не дійде. Просто можу вже про це говорити, тому що це було практично публічно", – сказала Верещук.

За її словами, Тищенко у відповідь на це "встав і пішов".

"Що він міг сказати? Пішов. Встав і пішов. Мені важко заперечити, коли я впевнена в своїй правоті і точно знаю, куди кому йти, показуючи напрям", – відповіла політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в прямому ефірі між Верещук і народною депутаткою від "Європейської солідарності" Іриною Геращенко відбулася перепалка через ролик кандидатки в мери з парасолькою.