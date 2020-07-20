Верещук – про дострокові вибори в Раду: "Слуга народу" вже не набере стільки голосів

Партія "Слуга народу" в разі дострокових виборів до Верховної Ради не зможе показати такий результат, як влітку 2019 року.

Таку думку висловила нардепка Ірина Верещук в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Якщо будуть дострокові вибори, "Слуга народу" вже не набере стільки голосів. Причини об'єктивні: рейтинги знижуються, ми йдемо на якісь кроки, які можуть не підтримувати певні групи – олігархічні, фінансово-промислові", – заявила вона.

За словами Верещук, партію не підтримують великі бізнесмени і медіа.

"Ми голосуємо за закони, які йдуть врозріз із розумінням того, як би мала відбуватися співпраця між олігархами і парламентом. Зараз у нас немає своїх телеканалів, медіаплатформи", – додала вона.

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