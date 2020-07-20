Верещук – про дострокові вибори в Раду: "Слуга народу" вже не набере стільки голосів
Партія "Слуга народу" в разі дострокових виборів до Верховної Ради не зможе показати такий результат, як влітку 2019 року.
Таку думку висловила нардепка Ірина Верещук в ефірі телеканалу "Україна 24".
"Якщо будуть дострокові вибори, "Слуга народу" вже не набере стільки голосів. Причини об'єктивні: рейтинги знижуються, ми йдемо на якісь кроки, які можуть не підтримувати певні групи – олігархічні, фінансово-промислові", – заявила вона.
За словами Верещук, партію не підтримують великі бізнесмени і медіа.
"Ми голосуємо за закони, які йдуть врозріз із розумінням того, як би мала відбуватися співпраця між олігархами і парламентом. Зараз у нас немає своїх телеканалів, медіаплатформи", – додала вона.
Як раніше писав OBOZREVATEL:
Ірина Верещук, висунута партією в кандидати на пост міського голови столиці України, розкрила свої переваги на виборах.
Під час праймеріз вона набрала більше голосів, ніж Дубинський і Тищенко разом узяті.
Зеленський назвав Верещук "найрозумнішою і найгарнішою" кандидаткою, які боролися за перемогу в праймеріз.