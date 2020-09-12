Верещук пояснила падіння рейтингу "Слуги народу"

Падіння рейтингу партії "Слуга народу" є "природним процесом".

Про це заявила народний депутат і кандидат в мери Києва від "Слуги народу" Ірина Верещук в інтерв'ю виданню "Гордон".

"Я б говорила не про падіння довіри до влади. Люди не стали менше довіряти, люди стали менш задоволені владою. Звичайно, помилки у влади були, але я не думаю, що їх було багато або що вони були фатальними", – сказала вона.

Верещук зазначила, що невдоволення владою породжує відсутність швидких результатів, "але швидкі зміни на краще не завжди об'єктивно можливі".

"На все це наклалася ще й коронакриза, яка, до речі, змінює економічний і політичний ландшафт у всьому світі, змінює не в кращу сторону", – додала Верещук.

Як писав OBOZREVATEL, партія "Слуга народу" залишається лідером електоральних симпатій українців, незважаючи на те, що її рейтинг падає. Якщо на початку року політсила президента могла претендувати на 45% виборців, то тепер цей показник вже менше 30%.

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