Верещук пояснила, чому "слуги" повторно криміналізували п'яне водіння

Народна депутатка від "Слуги народу" Ірина Верещук розповіла, чому парламент повторно криміналізував вчинення ДТП у п'яному вигляді. За її словами, цей захід не може вирішити остаточно вирішити проблему таких водіїв, але всі побачили, до чого призвела декриміналізація.

У коментарі OBOZREVATEL Ірина Верещук зазначила, що законопроект №2695 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення в сфері безпеки дорожнього руху" був прийнятий тільки в першому читанні і може бути відкоректований.

Тим не менш, вона зазначила, що депутати підтримали декриміналізацію п'яного водіння, так як ініціатори закону – Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності на чолі з Денисом Монастирським – наполягали на тому, що це не продуктивна міра. Однак після смертельної ДТП на Старообухівській трасі все "побачили до чого воно призводить".

"Власне, ініціатори – комітет Монастирського – наполягали на тому, що це не продуктивна міра. Якщо ми криміналізуємо, то це не допомагає, треба піднімати штрафи. Ну, побачили до чого воно призводить", – зазначила вона.

Однак на думку Верещук, криміналізація в повній мірі не може вирішити питання з такими водіями.

"Хоча я вважаю, що цій особі, тому що людиною назвати важко, абсолютно байдуже – була б криміналізована ця стаття чи ні. Тому що він вже сидів і знову скоїв злочин на дорозі. Те що це був кримінальний злочин, що він відсидів – це все не справило на нього ніякого враження. І дійсно, тільки те, що стаття буде криміналізована, не вирішує питання по суті. Сьогодні Антон Геращенко влучно зауважив, що як показує статистика, то коли такий злочин в кримінальному кодексі передбачено, то люди сидять менше заявленого терміну. Це не вирішувало питання по суті", – заявила вона.

Також Верещук зазначила, що з новим законом будуть збільшені штрафи і за інші порушення ПДР.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада України прийняла в першому читанні за основу законопроект, який посилить відповідальність за вчинення смертельного ДТП в стані алкогольного сп'яніння.