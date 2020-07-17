Верещук йде в мери Києва: в які скандали встигла потрапити кандидатка від 'Слуги народу'

На праймеріз партії "Слуга народу", де учасники вибирали кандидата на пост мера Києва, перемогла Ірина Верщук. Нардеп обійшла найближчих конкурентів по фракції Олександра Дубинського і Миколу Тищенка набравши 87 голосів.

Президент України Володимир Зеленський назвав Верещук "найрозумнішим" та "найсимпатичнішим" кандидатом в мери від "СН". При цьому сама діюча нардепка вже встигла потрапити в кілька гучних скандалів. Детальніше – читайте в OBOZREVATEL .

Трохи біографії

Ірина Верещук народилася 30 листопада 1979 року в місті Рава-Руська Жовківського району Львівської області.

Першу освіту отримувала в 1997 році у військовому інституті НУ Львівська політехніка за спеціальністю "міжнародна інформація". Після закінчення інституту 5 років проходила службу на офіцерських посадах в Збройних силах України.

Ірина Верещук має три вищі освіти NewsOne

Паралельно навчалася правознавства в ЛНУ ім. І. Франка, після чого влаштувалася юристом в Рава-Руському міській раді, де пропрацювала до 2008 року.

У 2010 році стала заступником голови Жовківської РДА з гуманітарних питань і зовнішньої політики. А до кінці жовтня того ж року була обрана мером рідного міста Рава-Руська. Ймовірно, відповідальна посада спонукала Верещук в 2011 році піти в аспірантуру Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при президенті України.

За відходу з поста мера міста за власним бажанням, Верещук очолила Міжнародний центр балтійсько-чорноморських досліджень і консенсусних практик і стала керівницею МБФ Ласкаво Тим.

З 2017 року є доцентом кафедри політології НПУ ім. Драгоманова.

На парламентських виборах 2019 року Верещук пройшла до Верховної Ради IX скликання за списком партії "Слуга народу" під 29 номером. У парламенті стала членом Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, голова підкомітету з державної безпеки та оборони.

Відмова від НАТО, скандал з Геросом і фейки проти Порошенка

Один з перших скандалів стався коли Верещук займала пост мера Рави-Руської. У програмі " Секретні матеріали " на телеканалі 1 + 1 від 15 липня. Журналісти показали сюжет за участю чинного мера міста Миколою Зінько, який розповів, що місто йому дістався "не в кращому стані", а сама Ірина пішла за місяці до чергових виборів нібито через земельний скандал.

"Стався великий скандал, мова про майже 400 земельних ділянок. І документацію розробляв родич Ірини Верещук за суму, яка була вищою за ринкову", – пояснив Зінько.

У парламент Верещук пройшла від фракції "Слуга народу" "Радіо Свобода"

Інші скандальні заяви і дії від Верещук з'явилися вже зовсім недавно, і за рік її парламентської діяльності їх зібралося не мало.

У вересні 2019 року народний депутат, яка до того ж є головою парламентського підкомітету з держбезпеки і оборони, заявила, що Україна повинна переглянути свій підхід до відносин з НАТО і відмовитися від ідеї вступити в альянс.

Як аргумент Верещук приводила дію Фінляндії щодо НАТО: "Я завжди була прихильником Фінляндії, які пояснюють, чому вони не вступають в НАТО. Вони можуть собі це дозволити інституційно, у них є прекрасні програми, які діють з НАТО. Вони, напевно, глибше інтегровані в НАТО, ніж деякі країни НАТО, наприклад, Угорщина або Австрія. Але вони кажуть: ми навіть до Конституції це не будемо записувати, нам не потрібні проблеми з Росією ".

"Ми вже мали проблеми, втратили територію і найголовніше – людей. Ми знаємо, хто і що є РФ – ніяких ілюзій. Ми не хочемо вступати в НАТО, якщо це стане конфликтогеном з Росією", – заявляла "слуга народу".

У грудні 2019 року сталась перепалка між Верещук і її колегою Гео Леросом під час листування у внутрішньому чаті фракції "Слуги народу". Тоді Ірина посварила Лерос за мат і зажадала вибачень, але нардеп відмовився. У підсумку за Верещук заступився ще один "слуга народу" Максим Бужанський, який побився з Лерос прямо в залі засідань парламенту.

2 травня 2020 року Верещук оскандалилася з постом в Facebook, в якому відкрито закликала попросити пост вибачення у загиблих в Будинку профспілок під час подій в Одесі 2014 року.

Верещук попросила вибачення у загиблих в Одесі 2 травня 2014 року Скрін Facebook Ірини Верещук

Відзначилася кандидат в мери Києва і в відношенні п'ятого президента України Петра Порошенка, коли в прямому ефірі одного з ток-шоу звинуватила його в тому, що він нібито привітав президента РФ Володимира Путіна з Днем Росії в 2014 році.

Доказом послужили тогочасні публікації ЗМІ, які посилалися на слова прес-секретаря російського глави Дмитра Пєскова.

У свою чергу Порошенко звинуватив народну депутатку у брехні.

При цьому, через кілька днів інформацію про привітання Путіна з боку Порошенко спростував сам Пєсков.

Квартири, земельні ділянки та готівка

У своїй декларації за 2019 рік Верещук вказала квартиру в місті Бровари (37 кв. м.), Яка знаходиться у спільній власності, і Рава-Руській (38,6 кв.м). У спільній власності вказані ще дві квартири у Львові площею 53,2 і 45,5 кв. м. відповідно.

Нардеп володіє трьома земельними ділянками у Львівській області в містах Рава-Руська та Сопошин, загальною площею 22 тис. кв. м.

Їздить Верещук на Тoyota Сamry 2018 року випуску вартістю 800 тис. грн.

Готівкою задекларовано 130 тис. грн і 15 тис. дол.