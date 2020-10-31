Венеційська комісія розкритикувала законопроект Зеленського про КС

Венеційська комісія попередила, що припинення повноважень суддів Конституційного суду буде порушенням Основного закону.

Про це йдеться в листі генерального секретаря Ради Європи Марії Пейчинович Бурич і президента Венеційської комісії Діанні Букіккіо голові Верховної Ради Дмитру Разумкову, який оприлюднений на сайті Ради Європи. Автори закликають розглянути інші варіанти розв'язання кризи.

"Припинення повноважень суддів є кричущим порушенням Конституції і фундаментального принципу поділу влади. Порушення Конституції, навіть якщо, можливо, хороша причина, не може привести до культури конституціоналізму та поваги до верховенства права, які мають на меті боротьбу з корупцією. Ми розуміємо, що перед вами стоїть дуже серйозне завдання, і не недооцінюємо необхідність своєчасних, твердих і рішучих дій. Проте, ми настійно закликаємо вас зважати на несприятливі, глибокі і довгострокові наслідки для вашої країни можливого поспішного рішення звільнити конституційних суддів", – йдеться в листі.

Разумкова закликали вивчити можливі альтернативні способи забезпечення того, щоб боротьба з корупцією відповідно до міжнародних стандартів залишалася пріоритетом для країни.

У листі також зазначається, що GRECO (Група країн Європи проти корупції) продовжить моніторинг дотримання Україною міжнародних антикорупційних стандартів.

Зі свого боку Венеційська комісія і Рада Європи заявили про готовність допомогти Україні в розробці конкретних рішень для вирішення поточної ситуації.

Нагадаємо, що раніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що законодавча пропозиція президента Володимира Зеленського про оновлення складу Конституційного суду підтримав Європарламент і посли країн "Великої сімки" (G7).

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