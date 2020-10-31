Венеційська комісія розкритикувала законопроект Зеленського про КС
У листі йдеться, що ухвалення законопроєкту Зеленського буде кричущим порушенням Конституції
Генсек Ради Європи і президент Венеційської комісії закликали знайти інший спосіб вирішення кризи
Також вони заявили про готовність допомогти в цьому
Венеційська комісія попередила, що припинення повноважень суддів Конституційного суду буде порушенням Основного закону.
Про це йдеться в листі генерального секретаря Ради Європи Марії Пейчинович Бурич і президента Венеційської комісії Діанні Букіккіо голові Верховної Ради Дмитру Разумкову, який оприлюднений на сайті Ради Європи. Автори закликають розглянути інші варіанти розв'язання кризи.
"Припинення повноважень суддів є кричущим порушенням Конституції і фундаментального принципу поділу влади. Порушення Конституції, навіть якщо, можливо, хороша причина, не може привести до культури конституціоналізму та поваги до верховенства права, які мають на меті боротьбу з корупцією. Ми розуміємо, що перед вами стоїть дуже серйозне завдання, і не недооцінюємо необхідність своєчасних, твердих і рішучих дій. Проте, ми настійно закликаємо вас зважати на несприятливі, глибокі і довгострокові наслідки для вашої країни можливого поспішного рішення звільнити конституційних суддів", – йдеться в листі.
Разумкова закликали вивчити можливі альтернативні способи забезпечення того, щоб боротьба з корупцією відповідно до міжнародних стандартів залишалася пріоритетом для країни.
У листі також зазначається, що GRECO (Група країн Європи проти корупції) продовжить моніторинг дотримання Україною міжнародних антикорупційних стандартів.
Зі свого боку Венеційська комісія і Рада Європи заявили про готовність допомогти Україні в розробці конкретних рішень для вирішення поточної ситуації.
Нагадаємо, що раніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що законодавча пропозиція президента Володимира Зеленського про оновлення складу Конституційного суду підтримав Європарламент і посли країн "Великої сімки" (G7).
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Конституційний суд України визнав неконституційним кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Відповідно, судді скасували кримінальну відповідальність за недостовірне декларування майна і обмежили повноваження НАЗК.
НАЗК закрило доступ до електронних декларацій, проте розпорядженням Кабміну, ухваленним за рішенням Ради національної безпеки і оборони, доступ був відновлений.
Також Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про звільнення всього складу Конституційного суду.
Голова КСУ Олександр Тупицький заявив, що законопроєкт Зеленського нібито має ознаки конституційного перевороту. Крім того, документ розкритикували українці.