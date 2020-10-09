Венеціанська комісія ухвалила рішення щодо законопроєкту про судову реформу в Україні

Венеціанська комісія позитивно оцінила пропозицію щодо створення конкурсної комісії з відбору нових членів ВККС за участю міжнародних експертів і висловила свої рекомендації з інших питань.

Про це повідомило Zn.ua. Звіт про проєкт змін до Закону №3711 "Про судоустрій і статус суддів" затвердили на сесії Європейської комісії.

Зокрема, Венеціанська комісія наполягає на тому, що відповідно до європейських стандартів зменшення кількості суддів Верховного суду, яке планувалося українською владою раніше, в будь-якому разі не може припинити повноваження чинних суддів Верховного суду. Для будь-якої реорганізації Верховного суду треба дотримуватися основних принципів із незмінності суддів.

У Комісії привітали спрямованість законопроєкту №3711 на оновлення складу ВККС з метою відновлення процедури добору суддів першої та другої інстанцій, а також звернули увагу на те, що запропонований законопроєкт №3711 спрямований на підпорядкування Вищої кваліфікаційної комісії суддів Вищій раді правосуддя.

Однак стосунки між цими органами мають вирішуватися тільки в межах ширшої реформи. До цього часу ВСП не повинен отримувати більш широких повноважень щодо ВККС.

Венеціанська комісія позитивно оцінила пропозицію щодо створення конкурсної комісії з відбору нових членів ВККС за участю міжнародних експертів.

Також у загальних висновках Венеціанської комісії зазначили, що за останні роки судова система України зазнала численних змін. Після президентських виборів нова політична влада часто починала нові зміни в судовій системі. Однак за відсутності цілісного підходу було ухвалено різні законодавчі акти, які не мали характеру всебічної реформи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про судоустрій і статус суддів. Документ було зареєстровано 22 червня за №3711.