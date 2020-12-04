Венедіктову запідозрили в симпатії до члена НКВС

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова похвалилася створенням нового музею прокуратури, а головним експонатом у ньому назвала робочий стіл члена Народного комісаріату внутрішніх справ СРСР (НКВС), який займався репресіями українців на Донбасі.

Допис вона оприлюднила на особистій сторінці у Facebook і детально розповіла, що входитиме до експозиції. Венедіктова окремо зупинилася на постаті Романа Руденка.

"Відкрили нову експозицію в холі Офісу генерального прокурора, щоб кожен, хто творить сучасну історію захисту закону і порядку, міг познайомитись із літописом нашої інституції... Один із найцінніших експонатів – робочий стіл Романа Руденка, який був головним обвинувачем від СРСР у Нюрнберзькому процесі", – зазначила генпрокурорка.

Втім, народний депутат України від "Європейської солідарності", колишній директор Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович у себе на Facebook розкрив інші факти з біографії Руденка.

"Чекістські джерела натхнення для пані Ірини Венедіктової. Роман Руденко (той самий, чий стіл найважливіший експонат) на посаді прокурора Донецької (Сталінської) області, заступника прокурора УРСР, прокурора УРСР та генерального прокурора СРСР брав безпосередню участь у масових політичних репресіях населення. Зокрема, у часи Великого терору 1937-38 Руденко був членом Трійки НКВС по Донецькій області", – зазначив історик.

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