Депутат фракції "Європейська солідарність" Володимир В’ятрович заявив, що обрання Ірини Венедіктової генеральною прокуроркою України – це реванш Антимайдану.

Про це він сказав з трибуни парламенту. За його словами, Венедіктова, як керівник ДБР встигла відзначитися, перетворивши дуже важливий для держави орган в інструмент для політичних репресій і переслідування.

"Пані Венедіктова як керівник ДБР стоїть за переслідуванням нашої колеги Софії Федини. Пані Венедіктова – це призначення адвоката Януковича Бабікова своїм заступником, пані Венедіктова – це ініціатива про скасування закону про амнісітію Майдану, це погроза, це переслідування тисячі людей, які брали участь у Революції Гідності", – сказав депутат.

В'ятрович жорстко розкритикував призначення Венедіктової генпрокуроркою

В’ятрович наголосив, що Венедіктова як генеральна прокурорка – це спроба президента Зеленського змінити "100% свого генпрокурора" Рябошапку на "200% свого прокурора" Венедіктову, яка потрібна йому для здійснення політичних репресій.

"Пані Венедіктова – це реванш Антимайдану", – зазначив депутат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, монобільшість Верховної Ради проголосувала за призначення Ірини Венедіктової на посаду генерального прокурора України

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