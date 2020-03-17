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17 березня • оновлено в 10:55
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Венедіктову призначили генпрокуроркою: В'ятрович розкритикував

2.1т
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Депутат фракції "Європейська солідарність" Володимир В’ятрович заявив, що обрання Ірини Венедіктової генеральною прокуроркою України – це реванш Антимайдану.

Про це він сказав з трибуни парламенту. За його словами, Венедіктова, як керівник ДБР встигла відзначитися, перетворивши дуже важливий для держави орган в інструмент для політичних репресій і переслідування.

"Пані Венедіктова як керівник ДБР стоїть за переслідуванням нашої колеги Софії Федини. Пані Венедіктова – це призначення адвоката Януковича Бабікова своїм заступником, пані Венедіктова – це ініціатива про скасування закону про амнісітію Майдану, це погроза, це переслідування тисячі людей, які брали участь у Революції Гідності", – сказав депутат.

В'ятрович жорстко розкритикував призначення Венедіктової генпрокуроркою

В'ятрович жорстко розкритикував призначення Венедіктової генпрокуроркою

В’ятрович наголосив, що Венедіктова як генеральна прокурорка – це спроба президента Зеленського змінити "100% свого генпрокурора" Рябошапку на "200% свого прокурора" Венедіктову, яка потрібна йому для здійснення політичних репресій.

"Пані Венедіктова – це реванш Антимайдану", – зазначив депутат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, монобільшість Верховної Ради проголосувала за призначення Ірини Венедіктової на посаду генерального прокурора України

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Автор
Гліб Іванов
Особи
Володимир В'ятрович Ірина Венедиктова
Місце
Україна
Тег
Партія "Європейська солідарність"
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фил филька
фил филька
"инициатива об отмене закона об амниситии Майдана, это угроза, это преследование тысячи людей" ну во первых люстрация это тоже было политическое преследование и угроза тысячам людей. а во вторых если ты участник майдана то это не дает тебе право совершать преступления. в стране где верховенство права нарушать закон нельзя ни при каких случаях.
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Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
Хоть где-то эта фамилия имеет положительный окрас:)
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Ну и хорошо,если так!!!))))
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