Венедіктова звільнила Піскуна з Офісу генпрокурора, – Лємєнов
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова звільнила ексгенпрокурора Святослава Піскуна з посади свого позаштатного радника.
Про це в Facebook повідомив активіст Олександр Лємєнов. В Офісі генпрокурора поки не підтвердили цю інформацію.
"Святослава Піскуна звільнили з посади радника генпрокурора", – написав Лємєнов.
Він припустив, що це рішення продиктоване позицією Офісу президента.
"Вона прибрала з горизонту на Різницькій тричі ексгенпрокурора Піскуна своїм наказом. І ми знаємо, що це рішення продиктоване переважно позицією Офісу президента. Потім, звичайно, Ірина Валентинівна сама знайшла прогалини в адекватності Піскуна", – повідомив активіст.
В Офісі генпрокурора журналістам LIGA.net заявили, що їм необхідно перевірити цю інформацію і попросили написати письмовий запит.
Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній генпрокурор Святослав Піскун став радником нинішньої глави Генеральної прокуратури України Ірини Венедиктової. Піскуна було призначено поза штатом на громадських засадах.