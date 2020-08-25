Венедіктова звільнила Піскуна з Офісу генпрокурора, – Лємєнов

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова звільнила ексгенпрокурора Святослава Піскуна з посади свого позаштатного радника.

Про це в Facebook повідомив активіст Олександр Лємєнов. В Офісі генпрокурора поки не підтвердили цю інформацію.

"Святослава Піскуна звільнили з посади радника генпрокурора", – написав Лємєнов.

Він припустив, що це рішення продиктоване позицією Офісу президента.

"Вона прибрала з горизонту на Різницькій тричі ексгенпрокурора Піскуна своїм наказом. І ми знаємо, що це рішення продиктоване переважно позицією Офісу президента. Потім, звичайно, Ірина Валентинівна сама знайшла прогалини в адекватності Піскуна", – повідомив активіст.

В Офісі генпрокурора журналістам LIGA.net заявили, що їм необхідно перевірити цю інформацію і попросили написати письмовий запит.

Активіст повідомив про звільнення Піскуна (Facebook Олександра Лємєнова)

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній генпрокурор Святослав Піскун став радником нинішньої глави Генеральної прокуратури України Ірини Венедиктової. Піскуна було призначено поза штатом на громадських засадах.