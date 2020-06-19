Венедіктова зізналась, хто ініціював переслідування Порошенка у "справі Семочка"

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила, що провадження у справі проти п'ятого президента Петра Порошенка про нібито порушення при призначенні Сергія Семочка, було відкрито за заявою голови Служби зовнішньої розвідки

Про це вона повідомила на брифінгу у четвер, 18 червня. За її словами політичної складової у цьому питанні нібито немає.

"Якщо такий високопосадовець заявляє про злочин, невже це буде безперспективно з точки зору слідства і суду? Чи це не про державну безпеку і роботу інституцій? Я наголошую, ніхто в нашій країні не має відкривати провадження для того, щоб здійснювати політичний тиск. Якщо є справи, то їх треба або закривати, або переходити з ними в суд, і нехай суд вирішує. Це правильно, це демократично і це відповідає вимогам правової держави. Тому тут взагалі немає політики", – підкреслила вона.

Венедіктова також додала, що минулого тижня за відсутністю складу злочину були закриті три кримінальні провадження проти Порошенка.

"Минулого тижня за відсутністю складу злочину були закриті три кримінальні провадження, розпочаті за заявами про неправомірні, на думку заявника, дії зазначеної особи при призначенні членів Вищої ради правосуддя, про неправомірні дії щодо суддів Окружного адміністративного суду м. Києва та щодо законності призначення прем’єр-міністра України", – сказала прокурорка.

Відповідаючи на запитання про зміну запобіжного заходу Порошенку Венедіктова пояснила на підставі чого прокуратура приймала це рішення.

"Народний депутат заявляв на камери, що він буде з’являтися і ні від кого не переховується. В понеділок він з’явився до суду, сьогодні – теж. До того ж він політик, народний депутат, виконує свої професійні повноваження і, враховуючи те, що він запевнив нас всіх і словами, і діями – чому не змінити запобіжний захід, щоб він продовжував виконувати свою політичну і професійну діяльність і з’являтися для проведення процесуальних дій? Це логічно, це законно, це нормально і правильно у демократичній державі. І це свідчить про відсутність політично вмотивованих переслідувань в нашій країні", – додала вона.

Нагадаємо, мова йде про справу, за якою Офіс генерального прокурора оголосив Порошенку підозра тиждень тому, 10 червня. Політику закидають тиск на главу Служби зовнішньої розвідки в 2018 році (нібито Порошенко таким чином домігся призначення першим заступником глави Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочко).

Як повідомляв OBOZREVATEL, печерський районний суд Києва 18 червня ухвалив відкласти засідання з обрання Порошенку запобіжного заходу у справі про нібито порушення при призначенні Семочка до 1 липня.