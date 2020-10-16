Венедіктова з'їхала з держдачі в Пущі-Водиці

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова з'їхала з державної дачі в Пущі-Водиці.

Про це Українським Новинам повідомили в Офісі генпрокурора. Водночас там не уточнили, куди Венедіктова переїхала і як давно вона вже не живе в Пущі-Водиці.

"Так, вона переїхала, як і обіцяла", – сказали у відомстві.

Нагадаємо, про те, що генпрокурорка живе в комплексі відпочинку Пуща-Водиця Державного управління справами, повідомив раніше народний депутат Гео Лерос. Сама Венедіктова пояснила це міркуваннями безпеки, запевнивши, що такі заходи тимчасові.

У Пуща-Водиці відмовилися назвати вартість наданої в користування Венедіктовій державної резиденції, проте запевнили, що оплата за проживання відповідає фактично використаній площі.

Раніше також стало відомо, що президентську резиденцію на території Пуща-Водиці Венедіктова орендувала вдвічі дешевше від повної вартості (675 кв. м на місяць її сім'ї коштували 63 тис. гривень – якщо брати за основу офіційно затверджений розрахунок ДУС, оренда державної резиденції повинна коштувати 115 тис. грн).

Відзначимо, що раніше в розслідуванні програми Bihus.Info говорилося про те, що Венедіктова може переїхати з державної дачі в Пуща-Водиці в комплекс у Конча-Заспі, який розташований біля резиденції президента Володимира Зеленського. За даними власних джерел журналістів, йдеться про будинок №79 та огороджену парканом земельну ділянку в кілька соток. Журналісти порахували, що оренда цього будинку сім'ї генпрокурорки буде коштувати 303 тисячі гривень на рік, або трохи більше ніж 25 тисяч гривень на місяць.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 жовтня Венедіктова визнала, що проживає в державній резиденції, і заявила про намір незабаром її покинути.

Раніше стало відомо, що заселитися туди генпрокурорці було дозволено окремою постановою Кабміну.