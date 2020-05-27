Венедіктова захотіла прибрати Холодницького з САП: їй нагадали про ганебну справу ГПУ

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова вирішила домогтися звільнення глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького через те, що суд закрив кримінальну справу проти колишнього першого заступника генпрокурора Рената Кузьміна.

Однак справу Кузьміна "злила" сама Генпрокуратура під керівництвом колишнього голови Руслана Рябошапки, про що йдеться в зверненні САП. OBOZREVATEL розібрався у всій хронології подій.

Так, спершу Венедиктова опублікувала відеозвернення, де звинуватила САП в бездіяльності.

Венедіктова і Холодницький

"У перший же тиждень мого перебування на посаді генпрокурора – 24 березня – ми провели спільну нараду з керівниками НАБУ і САП про стан протидії антикорупційним правопорушенням і погодили конкретні заходи щодо вирішення виявлених проблемних питань. Втім, минуло 2 місяці, а віз і нині там" , – розповіла вона.

Венедіктова звинуватила керівництво і прокурорів САП в численних порушеннях і неналежному виконанні службових обов'язків. Генпрокурорка заявила, що у резонансних провадженнях, в яких чиновникам повідомлено про підозру кілька років тому, слідство досі не завершено, винні до відповідальності не притягнуті, багатомільйонні збитки не відшкодовані.

Як приклад вона привела випадок, коли всупереч постанові слідчого судді САП не було забезпечено прийняття законного рішення стосовно колишнього топ-керівника правоохоронного органу за фактом незаконного заволодіння ділянкою в Києві.

"У рекреаційній місцевості в Пущі Водиці, де чиновнику дали всього дві службові кімнати, він вирубав цінні дерева, обніс гектар площі парканом і побудував собі палац на 1000 квадратів. Ще в 2017 році йому повідомлено про підозру, потім він був у міжнародному розшуку, а в минулому році став народним депутатом України (Ренат Кузьмін став нардепом від партії ОТЗЖ – Ред.)", – зазначила Венедіктова.

Далі глава ОГП повідомила, що в листопаді 2019 року розслідування цієї справи було доручено детективам НАБУ.

"Прокурорами САП протягом шести місяців після отримання цього провадження не було забезпечено виконання жодної слідчої та процесуальної дії, хоча попереднім органом досудового розслідування допитано понад 100 осіб і проведено 30 судових експертиз. В результаті, через порушення розумних строків провадження закрито. Відповідно, завдані мільйонні збитки державі не відшкодовані, незаконно вилучена земля не повернута громаді Києва, а підозрюваний уникнув відповідальності", – зазначила генпрокурорка.

Крім того, Венедіктова звинуватила САП в бездіяльності у справі про розкрадання бюджетних грошей на виконання державного оборонного замовлення. За її словами, через САП було закрито провадження у розтраті топ-керівника однієї з регіональних служб автодоріг і нанесенні збитків більш ніж в 100 млн гривень. Також до суду ще не спрямований обвинувальний акт щодо народного депутата, який підозрюється в заволодінні 93 млн гривень "Укрзалізниці".

"Ці кричущі факти системних прорахунків в організації роботи прокурорів САП свідчать про наглядову позицію та повну відсутность адекватних заходів з боку керівництва цієї прокуратури, і така безпорадність не може більше залишатися без реагування генерального прокурора", – підсумувала генпрокурорка.

На дані звинувачення Венедіктової, в САП опублікували відкритий лист, де вказали, що генпрокурорка та її заступники не мають права давати вказівки працівникам Спеціалізованої прокуратури і здійснювати дії, які стосуються виконання прокурорами повноважень.

"Ми категорично не згодні з твердженням генпрокурора щодо нашої бездіяльності, відсутністю результатів роботи і звинуваченнями в порушенні розумних строків у кримінальних провадженнях", – йдеться в документі.

Відповідь САП на звинувачення Венедіктової САП

Відповідь САП на звинувачення Венедіктової САП

Відповідь САП на звинувачення Венедіктової САП

У свою чергу журналіст Юрій Бутусов, посилаючись на джерела, написав в Facebook, що Венедіктова планує передати розгляд всіх питань щодо діяльності глави САП Холодницького в Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів. Ця ініціатива генпрокурорки, нібито підтримана цілим рядом дипломатів провідних західних країн, які курирують антикорупційні процеси в Україні.

Ренат Кузьмін 112

"Більшість прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури виступили на підтримку Холодницького иа підписали лист, який спростовує всі звинувачення Венедіктової в зволіканні справ. Відповідь виявилася вельми скандальною, оскільки з'ясувалося, що справа проти Кузьміна була закрита самою Генеральною прокуратурою! Судячи з характеру закриття, справу проти Кузьміна просто банально продали. продали тоді, коли ГПУ очолював попередник Венедіктової Руслан Рябошапка", – написав журналіст.

Бутусов пояснив, що виходячи з відповіді САП, виявляється, що прокурор ГПУ в справі Кузьміна підтримав клопотання про обмеження термінів розслідування до 15 грудня 2019 го року.

"І районний суд в Черкаській області підмахнув таке ганебне для ГПУ рішення. Більш того – ГПУ не оскаржила це рішення в апеляції, тобто Генпрокуратура свідомо допомогла Кузьміну, прекрасно розуміючи наслідки. Але щоб зняти з себе відповідальність за швидке закриття справи, і напередодні граничного терміну Рябошапка скинув справу Кузьміна в САП. Справу Кузьміна не розслідували, тому що коли САП опротестувала рішення про обмеження слідства, інший суд відмовив у вимозі, оскільки прикрився клопотанням Генеральної прокуратури", – акцентував журналіст.

За його словами, співробітники Генпрокуратури усвідомлено "злили" справу Кузьміна, і до Холодницького це не має ніякого відношення.

"Втім, очевидно, що Венедіктова аж ніяк не випадково зробила заяву. Вона носить не стільки процесуальний, скільки політичний характер ... Венедіктова набуває авторитет, як особа, яка відкрито виступає за розслідування справи, яка стосується одного з ключових людей у фракції ОПЗЖ. Мало хто знає, але кандидатуру Кузьміна в список проросійської партії просував безпосередньо Кремль. удар по Кузьміну – це удар і по Медведчуку і по всьому проекту ОПЗЖ. Збиваючи Холодницького, Венедіктова вступає в довгий процес, роблячи те, про що багато років говорили деякі наші антикорупційні організації і директор НАБУ. Правда, тепер незрозуміло, чи зрадіють вони цього подарунку зараз", – підсумував Бутусов.

Як писав OBOZREVATEL, перед виборами до Верховної Ради-2019 Верховний суд України відновив Рената Кузьміна кандидатом в народні депутати.