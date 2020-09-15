Венедіктова вперше прокоментувала скандал із хабарем Юрченку

Генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що в разі наявності доказів і складу злочину, нардеп від "Слуги народу" Олександр Юрченко буде притягнутий до кримінальної відповідальності.

Про це глава ОГП повідомила з трибуни Верховної Ради 15 вересня, коментуючи скандал навколо можливого отриманого хабаря помічника Юрченка. Вона зазначила, що нардеп, це особа з особливим процесуальним статусом.

"Я не дозволю необґрунтованих випадів до ВР і цього залу. Але якщо буде достатньо доказів, у мене є сміливість приймати відповідальні рішення... Перш ніж підписати підозру, я повинна мати об'єктивні відомості, які підлягають доведенню, а саме: час, місце, спосіб обговорення депутатом і його помічником дій щодо отримання неправомірної вигоди. Час, місце і спосіб надання депутатом вказівок своєму помічникові щодо вчинення неправомірних дій", – сказала Венедіктова.

Генпрокурорка додала, що без встановлення факту використання службового становища та факту одержання хабаря повідомити про вчинення злочину неможливо.

"Єдиними фактичними обставинами, які можна назвати доведеними, є факт обговорення внесення змін до законодавства, прийняття підготовлених пропозицій змін, обіцянка нардепа передати їх на опрацювання юриста", – підкреслила вона.

Венедіктова в кінці сказала, що вона отримала лист від керівництва НАБУ з підозрою без матеріалів кримінального провадження.

"Ми готові вивчити матеріали кримінального провадження, якщо буде достатньо підстав повідомити про підозру – я це зроблю і повідомлю", – резюмувала голова ОГП.

.Як повідомляв OBOZREVATEL, нардеп Гео Лерос заявив, що НАБУ затримало на хабарі помічника народного депутата від фракції "Слуга народу" Олександра Юрченка.

Пізніше стало відомо, що помічника Юрченка, який попався на хабарі, звуть Іван Фіщенко.

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