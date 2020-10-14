Венедіктова відповіла на слова Зеленського про звільнення через відсутність посадок. Відео

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова високо оцінила роботу свого відомства і зазначила, що посадки повинні забезпечувати суди.

Про це вона повідомила в середу, 14 жовтня, в коментарі журналістам Telegram-каналу PavlovskyNews, відреагувавши таким чином на слова президента Володимира Зеленського про її можливе звільнення.

Венедіктова заявила, що всі показники прокуратури виросли мінімум в два рази, в тому числі арешти майна. Вона вважає, що показує результат, незважаючи на фінансові проблеми держави і епідемію COVID-19.

"Тому моя відповідь одна – ми вже зараз показуємо дуже хороший результат і будемо показувати такий же результат далі", – сказала Венедіктова.

Вона додала, що хоче однаково хорошої роботи з боку як правоохоронців, так і судів.

Як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський недавно заявив, що може звільнити генерального прокурора Ірину Венедіктову, якщо вона не покаже певного результату до кінця року. Він зазначив, що попередній прокурор був звільнений через відсутність посадок, тому чекає кращих результатів від Венедіктової.