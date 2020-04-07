Венедіктова відповіла на скандал з "плівками Єрмака"

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова не давала вказівок прокурорам шукати матеріали на нардепа від "Слуги народу" Гео Лероса після публікації плівок з братом глави ОПУ Денисом Єрмаком.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" розповіла сама голова ОГП. Також вона зазначила, що у неї з політиком нормальні відносини.

"І більше того, я йому задала питання, коли побачила статтю під назвою чи то" Прокурорський бєспрєдєл "або щось таке. Я йому скинула посилання і кажу: "Що це взагалі таке? Це не відповідає дійсності". Я не знаю, хто там що шукав. У мене не було жодних мотивів і ні розуміння, що треба йти таким шляхом. Тому моїх вказівок не було", – повідомила вона.

Ірина Венедіктова

Але при цьому вона припустила, що коли почали збирати інформацію, з правоохоронних органів могла бути "утєчка". Тому Лерос виклав інформацію про плівки, як захисний механізм.

Також Венедіктова підкреслила, якщо є якісь певні інсинуації, пов'язані з призначенням на посаду, то потрібно розбиратися.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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