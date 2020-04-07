Венедіктова відповіла на скандал з "плівками Єрмака"

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова не давала вказівок прокурорам шукати матеріали на нардепа від "Слуги народу" Гео Лероса після публікації плівок з братом глави ОПУ Денисом Єрмаком.
Про це в інтерв'ю "Українській правді" розповіла сама голова ОГП. Також вона зазначила, що у неї з політиком нормальні відносини.
"І більше того, я йому задала питання, коли побачила статтю під назвою чи то" Прокурорський бєспрєдєл "або щось таке. Я йому скинула посилання і кажу: "Що це взагалі таке? Це не відповідає дійсності". Я не знаю, хто там що шукав. У мене не було жодних мотивів і ні розуміння, що треба йти таким шляхом. Тому моїх вказівок не було", – повідомила вона.
Ірина Венедіктова
Але при цьому вона припустила, що коли почали збирати інформацію, з правоохоронних органів могла бути "утєчка". Тому Лерос виклав інформацію про плівки, як захисний механізм.
Також Венедіктова підкреслила, якщо є якісь певні інсинуації, пов'язані з призначенням на посаду, то потрібно розбиратися.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос, якого нещодавно звільнили з посади радника президента, опублікував серію відео, які нібито свідчать про причетність до корупції Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента.
За словами нардепа, він отримав скандальні "плівки Єрмака" абсолютно безкоштовно. Вони прийшли на його пошту.
Глава Офісу президента Андрій Єрмак доручив СБУ і ДБР розібратися в скандалі, звинувативши Лерос в наклепі і заявивши, що йому "доведеться відповідати публічно за кожне слово своєї брехні".
Незабаром журналісти встановили фігурантів записів, які опублікував Лерос.
Спікер Володимира Зеленського заявила, що президент " не збирається реагувати на кожен пост в Facebook".
Пізніше Лерос пообіцяв опублікувати нові матеріали, які нібито свідчать про корупційні зв'язки глави Офісу президента Андрія Єрмака.
Тим часом Спеціалізована антикорупційна прокуратура почала кримінальне провадження за фактом можливого зловживання впливом при призначенні осіб на посади в органи державної влади.
1 квітня Лерос заявив, що брат глави Офісу президента Денис Єрмак просував на посаду голови НАЕК "Енергоатом" Володимира Купчака, вимагаючи за призначення 5 мільйонів.
Денис Єрмак визнав, що він проводив зустрічі з людьми на скандальних "плівках", які опублікував Лерос, але запевнив, що все показане на них вирвано з контексту.
А глава ОПУ Андрій Єрмак назвав дії Лероса замовною акцією проти нього.
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