Венедіктова відмовилася підписувати підозру нардепові Юрченку, – Береза

Олексій Тітофф Політика 10:56, 14.09.2020 Оновлено: 11:11, 14.09.2020

Генпрокурорка Ірина Венедіктова нібито відмовляється підписувати підозру народному депутату зі "Слуги народу" Олександрові Юрченку.

Про це в Facebook повідомив нардеп 8-го скликання Борислав Береза з посиланням на джерело в Офісі генпрокуратури.

"Причина в тому, що в Офісі президента бояться цього на тлі спадного рейтингу. Адже тоді виборці скажуть, що до Верховної Ради привели не тільки насильника Іванісова і любителя замовити повію на засіданні ВР Яременка, а ще брехунів, дурнів, фріків і мерзотників, але й корупціонерів. Ось цього на Банковій бояться, як вогню", – написав він.

За словами політика, в ОП сподіваються зам'яти історію з нардепом Юрченком: "своя" генпрокурорка має не дати справі хід .

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Як повідомляв OBOZREVATEL, нардеп Гео Лерос заявив, що НАБУ затримало на хабарі помічника народного депутата від фракції "Слуга народу" Олександра Юрченка.

Олександра Юрченка було обрано до ВР за мажоритарним округом №211 в Голосіївському районі Києва. Згідно із сайтом парламенту, в Юрченка 21 помічник. Кого саме було затримано на хабарі, не повідомлялося.

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