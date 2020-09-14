Венедіктова відмовилася підписувати підозру нардепові Юрченку, – Береза
Генпрокурорка Ірина Венедіктова нібито відмовляється підписувати підозру народному депутату зі "Слуги народу" Олександрові Юрченку.
Про це в Facebook повідомив нардеп 8-го скликання Борислав Береза з посиланням на джерело в Офісі генпрокуратури.
"Причина в тому, що в Офісі президента бояться цього на тлі спадного рейтингу. Адже тоді виборці скажуть, що до Верховної Ради привели не тільки насильника Іванісова і любителя замовити повію на засіданні ВР Яременка, а ще брехунів, дурнів, фріків і мерзотників, але й корупціонерів. Ось цього на Банковій бояться, як вогню", – написав він.
За словами політика, в ОП сподіваються зам'яти історію з нардепом Юрченком: "своя" генпрокурорка має не дати справі хід .
Як повідомляв OBOZREVATEL, нардеп Гео Лерос заявив, що НАБУ затримало на хабарі помічника народного депутата від фракції "Слуга народу" Олександра Юрченка.
Олександра Юрченка було обрано до ВР за мажоритарним округом №211 в Голосіївському районі Києва. Згідно із сайтом парламенту, в Юрченка 21 помічник. Кого саме було затримано на хабарі, не повідомлялося.