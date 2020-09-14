Венедіктова відмовилася підписувати підозру нардепові Юрченку, – Береза

Генпрокурорка Ірина Венедіктова нібито відмовляється підписувати підозру народному депутату зі "Слуги народу" Олександрові Юрченку.

Про це в Facebook повідомив нардеп 8-го скликання Борислав Береза з посиланням на джерело в Офісі генпрокуратури.

"Причина в тому, що в Офісі президента бояться цього на тлі падаючого рейтингу. Адже тоді виборці скажуть, що до Верховної Ради привели не тільки насильника Іванісова і любителя замовити повію на засіданні ВР Яременка, а ще брехунів, дурнів, фріків та мерзотників, але і корупціонерів. Ось цього на Банковій бояться, як вогню", – написав він.

За словами політика, в ОП сподіваються зам'яти історію з нардепом Юрченком: "свій" генпрокурор повинен не дати справі хід ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, нардеп Гео Лерос заявив, що НАБУ затримало на хабарі помічника народного депутата від фракції "Слуга народу" Олександра Юрченка.

Олександр Юрченко був обраний до ВР за мажоритарним округом №211 в Голосіївському районі Києва. Згідно сайту парламенту, у Юрченка 21 помічник, хто саме був затриманий на хабарі не повідомлялося.

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