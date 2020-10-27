Венедіктова провела оперативну нараду з керівництвом МВС та Нацполіції

У вівторок, 27 жовтня, генеральна прокурорка Ірина Венедіктова провела оперативну нараду з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим і керівництвом Національної поліції України.

Як повідомляє пресслужба ОГУ, генпрокурорка заслухала звіт щодо розслідування корупційних правопорушень та обговорила з учасниками наради актуальні питання у резонансних кримінальних провадженнях цієї категорії.

"Понад 80% кримінальних проваджень щодо корупційних правопорушень розслідує Національна поліція України у тісній співпраці з органами прокуратури. На третину цьогоріч збільшилася кількість викритих таких злочинів, на 20% кількість засуджених осіб. Нам вдалося налагодити системну роботу, проте необхідно докласти спільних зусиль для підвищення ефективності розслідування, щоб винні у корупційних злочинах усіх рівнів були справедливо покарані", – наголосила Ірина Венедіктова.

Арсен Аваков погодився зі словами генеральної прокурорки та зауважив, що об’єм спільної роботи – колосальний. А органи внутрішніх справ працюють з прокуратурою, для того, щоб знизити рівень корупції в Україні та показати суспільству результати роботи.

За категоріями правопорушень у скерованих органами поліції кримінальних провадженнях до суду найбільше привласнення, розтрат майна або заволодінь ним шляхом зловживання службовим становищем – 1347, одержання неправомірної вигоди службовою особою – 136, зловживання владою або службовим становищем – 147 та зловживання впливом 43.

За словами голови Нацполіції Ігоря Клименка, цього року також було складено понад 10 тисяч протоколів про корупцію, 70% з яких вже скеровано до суду.