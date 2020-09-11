Венедіктова прокоментувала чутки про звільнення з Офісу генпрокурора

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова заявила, що не писала заяву про відставку за власним бажанням.

Чутки про свою відставку Венедіктова прокоментувала в інтерв'ю в ефірі політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера". Трансляція велася на YouTube-каналі програми (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Вона запевнила, що не збирається писати заяву про відставку, оскільки для неї важлива ця робота.

"Заяву за власним бажанням я не писала ні вчора, ні тиждень тому, ні місяць тому, ні коли мене призначали на посаду. Такої заяви не існує", – сказала Венедіктова.

Вона наголосила, що не збирається писати заяву, оскільки такий крок був би безвідповідальним.

"Я не прийшла посидіти в кріслах. Я прийшла щось змінити. У мене є шанс і я його не втрачу", – зазначила генпрокурорка.

За її словами, якщо Верховна Рада ухвалить рішення, що генеральному прокурору потрібно піти, вона зробить це у встановленому законом порядку.

"Вони зберуть підписи, викличуть мене, я відповім на всі питання, вони проголосують і ми побачимо, що буде. Доти, поки Верховна Рада не проявить свою волю, я залишаюся на посаді генерального прокурора", – наголосила Венедіктова.

Вона додала, що їй є, що робити. Зокрема, займатися стратегією розвитку органів прокуратури.

Водночас Венедіктова сказала, що точно знає, хто запускає чутки про її відставку, але не назвала конкретних прізвищ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський офіційно призначив генеральним прокурором Ірину Венедіктову. Її кандидатуру монобольшість Верховної Ради підтримала на позачерговому засіданні уряду 17 березня.

Під Офісом генерального прокурора в Києві 10 серпня проходила акція протесту. Активісти вимагали відставки генпрокурорки Ірини Венедіктової.