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27 березня • оновлено в 15:23
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Венедіктова призначила двох заступників генпрокурора: що про них відомо

3.2т
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Андрій Любович та Олексій Симоненко стали заступниками Генерального прокурора України Ірини Венедіктової.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Венедіктова повідомила, за якими напрямками вони будуть працювати, і оголосила новий розподіл обов'язків між заступниками генпрокурора.

Андрій Любович раніше був прокурором Донецької області. Згідно з декларацією, у 2016 році він володів квартирою в Дніпрі площею майже 190 м.кв. і 48 тисячами гривень готівкою в банку. У його дружини були задекларовані майже 50 тисяч доларів.

У 2016 році він заробив більше 250 тисяч гривень на основному місці роботи і 373,5 тисячі – від підприємницької діяльності. Його дружина в той час заробила майже 950 тисяч.

Також він вказав наступні авто: Volvo XC 70, ГАЗ24, Volkswagen Golf та мотоцикл Нonda

Андрій Любович

Андрій Любович

Олексій Симоненко раніше працював в СБУ. Також він подавалсвою кандидатуру на посаду заступника голови ГБР. У декларації він вказав земельну ділянку 2500 кв.м. в Київській області. У дружини є квартира в Києва, будинок на 640 кв.м. , Дві земельні ділянки в Козині і кілька в Київській області. На рахунку в банку у дружини понад 4 млн грн.

На дружину записаний Mercedes S-Class Coupe 400. Дружина Симоненка працює в сфері ресторанного бізнесу та володіє компанією "крассула Б".

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський офіційно призначив генеральним прокурором Ірину Венедіктову.

Венедиктова вказала в декларації Porsche Cayenne, земельні ділянки, 13 банківських рахунків і будинок площею майже 400 кв.м.

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Автор
Тимур Григоренко
Особа
Ірина Венедиктова
Місце
Україна
Тег
Офіс генерального прокурора України
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