Венедіктова привітала українців з 9 травня і процитувала Лещенка: мережа в гніві

Карина Бондаренко Політика 17:57, 9.05.2020 Оновлено: 18:02, 9.05.2020

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова привітала українців з 9 травня і процитувала пісню російського співака Лева Лещенка, який підтримав окупацію Криму.

Пост із відео і словами з пісні вона опублікувала на своїй сторінці в Facebook. У коментарях генпрокурорка нарвалася на шквал критики, а потім відповіла хейтерам.

Венедіктова привітала українців з 9 травня і процитувала Лещенка

"Пісня символ перемоги над фашизмом. Пісня 1975 року це наша історія і привід пишатися Великою Перемогою. Лещенко не символ. РФ країна-агресор. І Крим український. Не треба маніпулювати. Сьогодні світлий день пам'яті загиблим. Мої діди повернулися. Я святкую Перемогу над фашизмом. Посилання видалила всі, кого нею образила, приношу вибачення. Це приватна сторінка, тримайте себе в руках", – написала Венедіктова.

Пізніше вона закрила можливість коментувати публікації на своїй сторінці і назвала її "приватним палісадніком", де поводиться, як хоче.

Як писав OBOZREVATEL раніше, Лукашенко в розпал пандемії закотив грандіозний парад до 9 травня. Подивитися його зібралися сотні людей без засобів індивідуального захисту і дотримання безпечної дистанції. Так глава держави відповів критикам проведення заходу.

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