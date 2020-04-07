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7 квітня • оновлено в 10:57
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Венедіктова пояснила, як Зеленський "вибрав" її генпрокуроркою

1.2т
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ЗМІ в Україні спровокували призначення Ірини Венедіктової на пост генеральної прокурорки.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" розповіла сама глава ОГП. Водночас вона зазначила, що президент Володимир Зеленський запропонував їй цю посаду.

"Після того як Руслану Рябошапці була недовіра Верховної Ради, почали писати про кандидатів. І почало звучати моє прізвище. Для мене невідомо з яких причин воно стало звучати. Але ставили якраз там: Сергій Іонушас, Сергій Кісь, Андрій Смирнов і Венедіктова", – повідомила генпрокурорка.

Венедіктова та Зеленський

Венедіктова та Зеленський

Венедіктова додала, що, можливо, Зеленський після публікації в ЗМІ почав розглядати її кандидатуру.

"Тому що до цього ми взагалі про це з ним не говорили. Я будувала стратегію розвитку Державного бюро розслідувань, займалася кадровою політикою та була дуже залучена в процес будівництва інституту ДБР насправді", – пояснила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський офіційно призначив генеральною прокуроркою Ірину Венедіктову.

Венедіктова вказала в декларації Porsche Cayenne, земельні ділянки, 13 банківських рахунків і будинок площею майже 400 кв.м. Також вона спробувала пояснити, звідки у неї годинник Hublot.

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Автор
Тимур Григоренко
Особи
Ірина Венедиктова Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Офіс генерального прокурора України
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