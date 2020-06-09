Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова поскаржилася, що їй не вистачає заробітної плати на посаді глави ОГП.

В інтерв'ю "Українським новинам" вона сказала, що використовуватиме свої грошові заощадження.

"Я гадаю, що зараз "з'їм" всю фінансову подушку, яка у мене була, бо у мене зарплата "на руки" 38 тисяч гривень. Це останнє, що я отримувала. А у мене ще сім'я, діти, домашні тварини, яким потрібен ветеринар. Тому я буду використовувати запаси", – зазначила Венедіктова.

Ірина Венедіктова

Нагадаємо, що Ірина Венедіктова не вказала в декларації квартиру у Києві, в якій проживає на даний час.

Також генпрокурорка забула вказати у своїй декларації швейцарський годинник Hublot вартістю в 10 тисяч євро.

Ще Венедіктова задекларувала Porsche Cayenne, земельні ділянки, 13 банківських рахунків і будинок площею майже 400 кв. м.

Як повідомляв OBOZREVATEL, НАЗК перевірить столичний будинок генпрокурорки Ірини Венедіктової.