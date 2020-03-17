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17 березня • оновлено в 10:48
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/ Політика

Венедіктова розповіла про перші кроки на посаді генпрокурорки

6.1т
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В.о. глави ДБР Ірина Венедіктова, яка претендує на посаду Генерального прокурора України виступила з промовою з трибуни Верховної Ради.

"Це довіра не просто честь, а велика відповідальність. Я зроблю все, щоб мої рішення не були помилкою. Я обіцяю народу України працювати сумлінно, чесно і сумлінно. Я обіцяю не продавати справи, не зливати їх. Я обіцяю прокурорам відновити потужну державну організацію, щоб вони відчували себе незалежними, захищеними, потрібними цій державі. Я обіцяю цій державі стояти на принципах верховенства права. Я обіцяю будувати прокуратуру за міжнародними стандартами", – заявила вона.

Венедіктова в Раді

Венедіктова в Раді

Скріншот

Також Венедиктова розповіла про перші свої кроки на посаді глави Офісу генпрокурора.

"Насамперед потрібно провести аудит справ і кадрового стану в прокуратурі. На порозі стоять 226 прокурорів звільнених по люстрації, і ще 400 яких звільнили восени, вже є судові рішення по їх відновленню. Тому важливо прийняти важливі рішення, щоб реформа прокуратури тривала", – підкреслила вона.

Крім того Венедіктова зобов'язалася займатися координацією роботи між правоохоронними органами.

"Дуже багато є справ, відкриті одним і тим же виробництвом в НАБУ і ДБР, СБУ. Важливо зробити, що проходила координація з тим, щоб злочинність у нас в країні зменшилася", – підсумувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 березня президент України Володимир Зеленський терміново прибув до Верховної Ради. Виступаючи з трибуни парламенту, він дав добро на призначення Ірини Венедіктової генеральним прокурором

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Автор
Тимур Григоренко
Особа
Ірина Венедиктова
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Офіс генерального прокурора України
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Коментарі
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Blashchuk Oleh
Blashchuk Oleh
Рябошапка був на 100% "свій" генпрокурор, а ця пані, вірогідно, на всі 150%.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
А теперь представьте такую речь генпрокурора в любой другой стране мира. С обещанием "не продавать дела". Какбэ, палевно. Это был бы космический скандал. А на украишке считается "мощно"
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Serov Oleg
Serov Oleg
сажай хряка...народ ждет...
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Kutovoy Yuriy
Kutovoy Yuriy
Serov Oleg, - Ты, что-ли, народ? Я бы в десятый раз сказал, кто ты, но думаю, всем давно все про тебя ясно! Самое страшное с тобой уже случилось - Бог не дал ума.
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a alexeyon
a alexeyon
Serov Oleg, все норм, скоро суд в Гааге и путин ответит
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