В.о. глави ДБР Ірина Венедіктова, яка претендує на посаду Генерального прокурора України виступила з промовою з трибуни Верховної Ради.

"Це довіра не просто честь, а велика відповідальність. Я зроблю все, щоб мої рішення не були помилкою. Я обіцяю народу України працювати сумлінно, чесно і сумлінно. Я обіцяю не продавати справи, не зливати їх. Я обіцяю прокурорам відновити потужну державну організацію, щоб вони відчували себе незалежними, захищеними, потрібними цій державі. Я обіцяю цій державі стояти на принципах верховенства права. Я обіцяю будувати прокуратуру за міжнародними стандартами", – заявила вона.

Венедіктова в Раді Скріншот

Також Венедиктова розповіла про перші свої кроки на посаді глави Офісу генпрокурора.

"Насамперед потрібно провести аудит справ і кадрового стану в прокуратурі. На порозі стоять 226 прокурорів звільнених по люстрації, і ще 400 яких звільнили восени, вже є судові рішення по їх відновленню. Тому важливо прийняти важливі рішення, щоб реформа прокуратури тривала", – підкреслила вона.

Крім того Венедіктова зобов'язалася займатися координацією роботи між правоохоронними органами.

"Дуже багато є справ, відкриті одним і тим же виробництвом в НАБУ і ДБР, СБУ. Важливо зробити, що проходила координація з тим, щоб злочинність у нас в країні зменшилася", – підсумувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 березня президент України Володимир Зеленський терміново прибув до Верховної Ради. Виступаючи з трибуни парламенту, він дав добро на призначення Ірини Венедіктової генеральним прокурором

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