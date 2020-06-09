Венедіктова підтвердила, що обговорює з Зеленським "нагальні питання": не підведу його на 100%

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підтвердила, що зустрічається із президентом Володимиром Зеленським, щоб обговорювати "нагальні питання".

У інтерв’ю "Українським новинам" Венедіктова зазначила, що у разі винекнення питаннь, у тому числі законотворчої діяльності, вона має можливість спілкуватися з президентом. Водночас, за її словами, у разі необхідності Зеленський також може ініціювати такі зустрічі.

На запитання, чи є вона "100% генпрокуроркою Зеленського", Венедіктова нагадала, що була третім номером у виборчому списку партії "Слуга народу".

Венедіктова та Зеленський

"З Володимиром Олександровичем ми однодумці. Його бажання змінити ситуацію в країні, його послідовність у цьому, щирість та чесність, повне занурення у державні процеси викликають повагу і захват, і я буду його в цьому підтримувати. І не підведу його в цьому на 100%", – зазначила Венедіктова.

Вона також підтвердила, що у справі так званих "плівок Деркача", уже призначена експертиза. У разі, якщо слідчі і прокурори визначать, що потрібне співробітництво із американською стороною, це питання буде вирішуватися.

"Наскільки мені відомо, експертиза призначена. Зараз визначаються обставини здійснення записів, коло присутніх осіб, технічні засоби, які застосовувались, та можливість ідентифікувати голоси. Справа розслідується суворо в рамках закону, щоб вона не стала політичною у світлі майбутніх виборів у США", – сказала Венедіктова.

Коментуючи справу активіста Сергія Стерненка, генпрокурорка поскаржилась, що підозру йому не підписали через недоліки чинного КПК.

"Стосовно Стерненка, то для мене як для Генерального прокурора він просто один із учасників кримінального процесу, яких багато. Не дивлячись на його медійність, закон – один для всіх. У нас є слідчі, прокурори, орган слідства не змінився – вони ухвалюють ці рішення", – наголосила Венедіктова.

Вона також зазначила, з директором НАБУ Артемом Ситником, має конструктивні відносини.

"Що стосується морального права, то це питання до Ситнику. Що стосується юридичної точки зору, то він йде по нормі закону. Те, що є колізія законодавця, не є проблемою Артема Сергійовича. Те, що ми бачимо – у парламенті політичні сили розділилися на два табори. Одні – за, інші – проти", – підкреслила Венедіктова.

Щодо резонансних подій у Кагарлику та Броварах, генпрокурорка зазначила, що особисто до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова претензій немає.

"Які у мене можуть бути претензії як у Генерального прокурора до керівника правоохоронного органу? Тільки через організацію процесу реагування. Суспільство має оцінити той факт, що я рівновіддалена від політики і Офіс Генерального прокурора нікому не підігрує. Якщо буде потрібно реакція Генерального прокурора на дії МВС, вона негайно надійде", – додала Венедіктова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Венедіктова поскаржилася, що їй не вистачає заробітної плати на посаді глави ОГП.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!