Венедіктова підписала підозру нардепу Юрченко, – Лещенко
Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала підозру депутату Олександру Юрченко в скоєнні злочинів, зафіксованих НАБУ.
Про це з посиланням на власні джерела повідомив член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко у своєму Telegram-каналі.
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Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:
НАБУ затримало на хабарі помічника народного депутата від фракції "Слуга народу" Олександра Юрченка.
Виключений із фракції СН нардеп Гео Лерос заявив, що помічник взяв перші $13 тисяч (вся сума становила $200 тисяч), які передбачалися Юрченку за законопроєкт, пов'язаний із побутовими відходами.
В Офісі президента Володимира Зеленського підтримали рішення Юрченка про вихід із фракції.
У кримінальному провадженні про хабар фігурують й інші народні депутати, сказав директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник.
Глава ОГП Ірина Венедіктова 15 вересня заявила, що в разі наявності доказів і складу злочину, Юрченко буде притягнутий до кримінальної відповідальності.