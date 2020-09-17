Венедіктова підписала підозру нардепу Юрченко, – Лещенко

Карина Бондаренко Політика 07:30, 17.09.2020 Оновлено: 07:44, 17.09.2020

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала підозру депутату Олександру Юрченко в скоєнні злочинів, зафіксованих НАБУ.

Про це з посиланням на власні джерела повідомив член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко у своєму Telegram-каналі.

Венедиктова підписала підозру Юрченко.
Сергій Лещенко в Telegram

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