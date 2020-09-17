Венедіктова підписала підозру нардепу Юрченко, – Лещенко

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала підозру депутату Олександру Юрченко в скоєнні злочинів, зафіксованих НАБУ.

Про це з посиланням на власні джерела повідомив член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко у своєму Telegram-каналі.

Новина доповнюється...

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:

НАБУ затримало на хабарі помічника народного депутата від фракції "Слуга народу" Олександра Юрченка.

Виключений із фракції СН нардеп Гео Лерос заявив, що помічник взяв перші $13 тисяч (вся сума становила $200 тисяч), які передбачалися Юрченку за законопроєкт, пов'язаний із побутовими відходами.

В Офісі президента Володимира Зеленського підтримали рішення Юрченка про вихід із фракції.

У кримінальному провадженні про хабар фігурують й інші народні депутати, сказав директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник.