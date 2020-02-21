Венедіктова не захотіла зустрічатися з адвокатом Порошенка. Документ

Директорка Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова не захотіла зустрічатися з адвокатом п'ятого президента України Петра Порошенка Ігорем Голованем.

Про це Головань написав на своїй сторінці у Facebook. Він виклав фото відповіді ДБР на офіційне звернення адвоката Порошенка про особистий прийом.

У документі вказано, що Венедіктова не є керівником органу досудового розслідування, тому не може мати доступу до матеріалів розслідування.

"Директор державного бюро розслідувань не є керівником органу досудового розслідування, який наділений повноваженнями щодо ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, надання слідчому письмових вказівок та іншими видами контролю за розслідуванням кримінальних проваджень, відповідно відсутні підстави для прийому Вас з питань пов'язаних з розслідуванням вищевказаних кримінальних проваджень", – сказано у відповіді ДБР.

Facebook / Igor Golovan

"Це все, що слід знати про незаангажованість, об'єктивність і неупередженість т.в.о. директора ДБР. Так вона виконує завдання "не брехати". Які там ще у неї завдання? "Не красти" і "не відступати"?", – зазначив Головань.

Нагадаємо, що раніше Головань подав позов до суду щодо розповсюдження Венедіктовою та її підлеглими недостовірної інформації про те, що Порошенко нібито не з'являється на допит.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Головань заявив, що Венедіктова досі не надала офіційну інформацію про розташування слідчих підрозділів ДБР у Києві.

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