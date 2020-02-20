Глава Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова заявила, що закон про недопущення переслідування і покарання учасників Революції Гідності у 2014-2015 роках заважає справедливому розслідуванню вбивств на Майдані.

Про це вона розповіла в інтерв'ю LB.ua. За її словами, дія цього закону суперечить Кримінально-процесуальному кодексу.

"Були вбиті 78 мітингувальників і 13 міліціонерів. З точки зору справедливості, ми повинні пам'ятати і про 13 загиблих правоохоронців, які виконували наказ. Якщо накази були злочинними, треба притягнути до відповідальності тих, хто їх віддавав", – зазначила Венедіктова.

Венедіктова хоче скасувати амністію для учасників Революції Гідності

Закон, за її словами, перешкоджає об'єктивному розслідуванню вбивств правоохоронців.

"Якщо ми хочемо справедливого і чесного розслідування, то цей закон треба скасувати. Крім того, ми розробили законопроєкт про заочне засудження, який був надісланий всім главам фракцій і Денису Монастирському (голова комітету з питань правоохоронної діяльності. – Ред.). Дуже сподіваємося, що депутати його підтримають. Оскільки далі ми не можемо рухатися. Я розумію, що цю ініціативу не підтримає широке коло осіб, оскільки заочне засудження стосуватиметься всіх. Але без цього, повторюся, рухатися далі неможливо", – сказала Венедіктова.

Пізніше на сторінці ДРБ у Facebook було опубліковане звернення Венедіктової, у якому вона розповіла про те, що бюро ініціювало зміни до законодавства, які, на її думку, допоможуть притягти до відповідальності винних у справах Майдану. Що саме збираються змінювати, глава ДБР не уточнила, однак зазначила, що зміни допоможуть притягти зокрема і тих, хто наразі перебуває за кордоном.

Нагадаємо, 18-22 лютого 2014 року були найстрашнішими днями Революції Гідності. Саме тоді протистояння Євромайдану і урядових силовиків досягло кульмінації, яка закінчилася загибеллю Небесної Сотні та перемогою протестувальників.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у жовтні 2019 року правозахисники сімей Небесної Сотні звернулися до української влади з вимогою невідкладно створити в структурі ДБР окреме управління, яке займатиметься справами Євромайдану. Вони побоюються, що слідство може просто зупинитися.

З 20 листопада слідство у справах Майдану зупинилося на невизначений час. Причина в тому, що Рада так і не проголосувала за необхідні правки до закону про ДБР, які б дозволили продовжити розслідування. Тому органи прокуратури втратили слідчі функції, після чого справи Майдану перейшли в НАБУ і ДБР.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!