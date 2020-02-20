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20 лютого • оновлено в 14:28
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Венедіктова хоче скасувати амністію для учасників Революції Гідності

7.8т
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Глава Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова заявила, що закон про недопущення переслідування і покарання учасників Революції Гідності у 2014-2015 роках заважає справедливому розслідуванню вбивств на Майдані.

Про це вона розповіла в інтерв'ю LB.ua. За її словами, дія цього закону суперечить Кримінально-процесуальному кодексу.

"Були вбиті 78 мітингувальників і 13 міліціонерів. З точки зору справедливості, ми повинні пам'ятати і про 13 загиблих правоохоронців, які виконували наказ. Якщо накази були злочинними, треба притягнути до відповідальності тих, хто їх віддавав", – зазначила Венедіктова.

Венедіктова хоче скасувати амністію для учасників Революції Гідності

Венедіктова хоче скасувати амністію для учасників Революції Гідності

Закон, за її словами, перешкоджає об'єктивному розслідуванню вбивств правоохоронців.

"Якщо ми хочемо справедливого і чесного розслідування, то цей закон треба скасувати. Крім того, ми розробили законопроєкт про заочне засудження, який був надісланий всім главам фракцій і Денису Монастирському (голова комітету з питань правоохоронної діяльності. – Ред.). Дуже сподіваємося, що депутати його підтримають. Оскільки далі ми не можемо рухатися. Я розумію, що цю ініціативу не підтримає широке коло осіб, оскільки заочне засудження стосуватиметься всіх. Але без цього, повторюся, рухатися далі неможливо", – сказала Венедіктова.

Пізніше на сторінці ДРБ у Facebook було опубліковане звернення Венедіктової, у якому вона розповіла про те, що бюро ініціювало зміни до законодавства, які, на її думку, допоможуть притягти до відповідальності винних у справах Майдану. Що саме збираються змінювати, глава ДБР не уточнила, однак зазначила, що зміни допоможуть притягти зокрема і тих, хто наразі перебуває за кордоном.

Нагадаємо, 18-22 лютого 2014 року були найстрашнішими днями Революції Гідності. Саме тоді протистояння Євромайдану і урядових силовиків досягло кульмінації, яка закінчилася загибеллю Небесної Сотні та перемогою протестувальників.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Євромайдан
Особа
Ірина Венедиктова
Місце
Україна
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Ferat Bey
Ferat Bey
А что эта Венедиктова на «селюкской недомове» говорит? Пусть эта Венедиктова сразу переходит на «нормальный русский язык» и голову не морочит.
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Ferat Bey
Ferat Bey
Почему я не написал это же самое на украинском? Когда-то я уже объяснял свою позицию. Объясню ещё раз. Вот когда в правом верхнем углу этого сайта будут кнопки-опции «Українська» и “English”, а кнопок «русский», «язык»… не будет вообще, вот тогда я буду писать на украинском.
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
АХААХАХАХА! ПРИПЕКАЕТ СВИДОМУЮ ПАДАЛЬ!
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Куни Чан
Куни Чан
Дюже гарная новына, у рагулей глаза из орбит повылетают от внезапно открывшейся правды о СВЯТОМ МАЙДАНЕ))))))) но этому к сожалению не бывать, сладкая ложь будет вечной!
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