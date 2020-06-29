Генпрокурор Ірина Венедіктова "заднім числом" оформила постанову, якою начебто доручила іншому прокурору вручити підозру п’ятому Президенту. Про це пише адвокат Порошенка Ігор Головань. При цьому, зауважує адвокат, Венедіктова та її підлеглі спочатку доводили, що така постанова не потрібна. А потім постанова дивним чином з’явилась у матеріалах справи, однак з грубими помилками.

"10 червня я написав пост про те, що Генеральний прокурор Венедіктова порушила норми 110 КПК і не оформила постановою процесуальне рішення доручити здійснення повідомлення про підозру народному депутату України, П’ятому Президенту України Петру Порошенку.

Нахаба з прокурорським посвідченням, що перервав допит Петра Порошенка у якості свідка, мав при собі лише не передбачений законом папірець "доручення", тобто не мав жодних повноважень. Ніякого повідомлення про підозру здійснено не було", - нагадав Ігор Головань.

Він також зазначив, що під час зустрічі у кабінеті Венедіктової "вся прокурорська рать" намагалася переконати адвокатів Порошенка, що жодної постанови було не потрібно.

"Хай спробують заперечувати, всі ходи записані", – наголошує Головань.

Він також повідомив, що відповідна "постанова" дивним чином все ж таки з’явилась у справі.

"Однак пізніше "проффесіонали" перечитали кодекс. І постанова чарівним чином з’явилася у додатках до клопотання про застосування до Петра Порошенка запобіжного заходу – тримання під вартою", зауважив Головань.

"Однак генеральний шулер виявилася нездатною навіть якісно фальсифікувати документ.

Певно, в результаті поспіху у тексті підробної постанови з’явилися статті КПК (109 та 382), які були закриті ще 25 травня!

Генеральний прокурор не тільки некомпетентна, а ще й намагається приховати некомпетентність фальсифікаціями.

Чи не підстава це для негайної відставки?", – пише Ігор Головань.

Венедіктова фальсифікує документи з грубими помилками, – адвокат Порошенка

Венедіктова фальсифікує документи з грубими помилками, – адвокат Порошенка

Венедіктова фальсифікує документи з грубими помилками, – адвокат Порошенка

Венедіктова фальсифікує документи з грубими помилками, – адвокат Порошенка

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