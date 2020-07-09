Венедіктова досі впливає на роботу ДБР, – Корецький

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова досі впливає на роботу Державного бюро розслідувань.

Як повідомив на брифінгу начальник третього відділу Головного слідчого управління ДБР Олег Корецький, сьогодні на посадах в.о. директора та першого заступника директора бюро працюють люди, яких привела туди Венедіктова.

"Я пригадаю конкурс на ці посади, який проводився в січні цього року… 22 грудня, коли було оголошено цей конкурс, вони дали терміну аж 3 робочі дні на збір документів, які потрібно збирати тиждень", – сказав він.

За словами Корецького, цей конкурс був неправомірним і незаконним, до нього не допустили інших кандидатів.

"Це був конкурс спеціально для конкретних людей, які вже мали готові документи, подали їх і стали керівництвом ДБР", – підкреслив керівник слідчої групи.

Він додав, що одного з членів комісії, яка вибирала заступників директора бюро, за незгоду брати участь у незаконних діях вивели зі складу комісії наказом Венедіктової.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній адвокат експрезидента-втікача Віктора Януковича Олександр Бабіков знав про своє призначення на посаду першого заступника Державного бюро розслідувань ще до оголошення відомством конкурсу на посаду.

З 17 березня обов'язки директора ДБР замість Ірини Венедіктової виконує Олександр Соколов.