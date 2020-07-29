Венедиктов заявив, що Кремль спирається у своїх рішеннях на Єрмака

В оточенні президента України Володимира Зеленського нібито є люди, на яких спирається у своїх рішеннях керівництво Російської Федерації.

Про це в інтерв'ю Дмитру Гордону заявив головний редактор "Ехо Москви" опозиційний журналіст Олексій Венедиктов. На питання про те, хто саме ці люди, Венедиктов сказав: "Переговорщик ваш у першу чергу". Журналіст уточнив, що мова йде про главу Офісу президента Андрія Єрмака.

"Я знаю, як з нами розмовляють і де можна досягти компромісу з окремих питань, а де спеціально провокують, дратують, щоб Путін розлютився і щось не так зробив. І я вам можу сказати, що після призначення Дмитра Козака і Єрмака були великі шанси в прориві. Я не знаю, на яких умовах. Я не знаю, які мандати у них обох. Але виникло те, що в міжнародній політиці називається довірою. Політичною, не особистою. І у нас в Москві, в Кремлі говорили: "Ось зараз ми домовимося". Нагадую: мета – санкції", – сказав Венедиктов.

Він заявив, що на його думку, опозиційні депутати в Україні розкрили суть переговорів по Донбасу і вирішили, що Єрмак поступається.

"З точки зору України – так (Єрмак поступався – Ред). Але Росії цього не вистачає. Я не можу вам говорити про конкретні пакети тому, що в дипломатії дуже важливі слова. Я не читав документів, а чув це в переказі різного роду поінформованих людей. Відчуття (може бути, помилкове), в Москві було таким: "О славний час, о славна мить, ще натиск – і ворог біжить". Тобто думали, що ми домовимося – і санкції знімуть", – додав журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній розвідник КДБ, однокурсник президента Росії Юрій Швець заявив, що радник Володимира Зеленського по зовнішній політиці, глава Офісу президента України Андрій Єрмак нібито був призначений на посаду за участю Росії.