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22 березня • оновлено в 00:55
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Вельможний, у якого запідозрили коронавірус, контактував з десятками нардепів: хто в зоні ризику

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Депутат групи "Довіра" Сергій Вельможний, у якого запідозрили коронавірус, 17 березня відвідував засідання Верховної Ради і контактував з десятками парламентарів.

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Як повідомило видання "Страна", Вельможний сидить в Раді в тому ж секторі, що і інші члени групи – Максим Єфімов, Василь Петьовка, Олександр Сухов, а також позафракційні депутати Сергій Магера, Руслан Требушкін, Вікторія Гриб.

Ймовірно, що, якщо у Вельможного підтвердиться коронавірус, усі вони будуть перебувати у групі ризику.

Вельможний, у якого запідозрили коронавірус, контактував з десятками нардепів: хто в зоні ризику

Крім того, 17 березня нардеп також відвідав засідання правового комітету. Разом з ним там були ще 17 осіб: Роман Бабій, Валерій Божик, Сергій Демченко, Максим Дирдін, Павло Бакунець, Ігор Калаур, Руслан Князевич, Андрій Костін, Олег Макаров, Василь Німченко, Павло Павлиш, Михайло Новіков, Олександр Пузанов, Микола Стефанчук , Богдан Торохтій, Володимир Ватрас.

Як повідомив на своїй сторінці в Facebook журналіст Юрій Бутусов, на сьогоднішній день з 10 встановлених хворих 5 знаходяться на самоізоляції, 5 з ускладненнями в звичайному інфекційному відділенні Олександрівської лікарні.

"Зараз йдуть масові перевірки всіх, хто міг з ними контактувати, тести, самоізоляція. Так, контраст. Звикли відпочивати закордоном, лікуватися закордоном, а тепер доведеться звикати до думки, що необхідно забезпечити умови лікування на Батьківщині. Але це добре, зараз як раз і перевіримо, хто на що готовий, усі мільярдери і мільйонери сидять як і ми в своїх будинках наодинці з епідемією і інтернетом", – написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, депутат Сергій Шахов, який перебуває в лікарні з коронавірусом, заявив, що у його соратника, депутата групи "Довіра" Сергія Вельможних, також підозрюють COVID-19.

Сам Вельможний заявив, що його з сином дійсно госпіталізували, проте перші тести показали негативні результати.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Особа
Сергій Вельможний
Місце
Україна
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