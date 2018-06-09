Великої війни не буде: на що Путін буде робити ставку в Україні

Після Чемпіонату світу з футболу Росія навряд чи перейде до серйозної військової ескалації на сході України, як багато хто думає.

Про це у своїй колонці на "Новому времени" пише російський публіцист Андрій Піонтковський.

За його словами, президент Росії Володимир Путін чудово розуміє, яка буде реакція у світової спільноти на подібну ескалацію.

"Але це означає, що всі розмови, які пожвавилися, зокрема, після візиту Меркель про те, що вона змогла умовити Путіна на введення миротворчих сил на всю окуповану територію аж до російського кордону - порожні. На компроміс і поступки він не готовий йти: інакше не було б войовничої риторики", - вважає Піонтковський.

При цьому він вважає, що чим ближче ми наближаємося до дати українських виборів, тим ясніше мені бачиться стратегія Москви зараз.

"Я думаю, вони хочуть продовжувати таке текучий стан на Донбасі і зробити ставку на провокації, технологи втручання в українські вибори 2019 року. І на тлі цих виборів використовувати випробувані технології. Мені здається, зараз роблять ставку саме на це", - резюмував Піонтковський.

Нагадаємо, також публіцист заявив, що Путін на даному етапі зайнятий розчленуванням України .