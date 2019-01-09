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''Великий подарунок для НАТО '': у США зробили дивний комплімент Путіну

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Екс-глава ЦРУ, генерал Девід Петреус назвав президента РФ Володимира Путіна великим подарунком для НАТО.

Військовий у відставці зазначив, що з часів холодної війни, саме прихід Путіна до влади дав НАТО "новий привід жити", передає РБК.

Петреус наголосив, що завдяки політиці глави Кремля Штати "багато в чому залишилися опорою" для багатьох світових країн.

Володимир Путін

Володимир Путін

До того ж, колишній розвідник додав, що США дадуть відсіч новому геополітичному порядку, що склався в світі. Екс-глава ЦРУ закликав жителів усіх країн стежити за постами в Twitter президента США Дональда Трампа, які є "нефільтрованими, невідредагованими виразами командувача і керівника все ще великої світової наддержави".

За словами генерала, Вашингтон робить для НАТО набагато більше, ніж інші члени альянсу, і критикує їх за те, що недостатньо спонсорують цю військову організацію.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що дипломат назвав терміни вступу України в НАТО.

Особа
Володимир Путін
Місце
США
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Ну ещё бы не подарок! Сейчас можно всех пугать "реальной угрозой", а под это заставлять платить реальную цену за "защиту". Плюс повод увеличивать военные бюджеты. Красота!
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