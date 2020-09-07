Великий обмін був авансом від Путіна, зараз мотивації у Москви немає, – Фейгін

За відсутності перспективи місцевих виборів в ОРДЛО у Москви немає бажання займатися обміном полоненими з Україною, вони залишаться заручниками.

Про це виданню "ГОРДОН" заявив російський правозахисник і громадський діяч Марк Фейгін. Він наголосив, що Росія повністю вийшла з системи міжнародного права.

Тому ймовірність домогтися звільнення українських політв'язнів за президента РФ Володимира Путіна правозахисник виключив.

"Нагадаю 1 липня ухвалено поправки до конституції, які усувають пріоритет норм міжнародного права в галузі прав людини над національним законодавством. Цей шлях раніше був закритий і буде закритий доти, поки Росія не повернеться до міжнародного правового поля", – сказав Фейгін.

Він заявив, що Кремль не стане зараз займатися обміном українських політв'язнів, яких тримають в РФ.

"Після року з дня так званого великого обміну, який відбувся 7 вересня 2019 року, стало абсолютно очевидно: це був аванс Зеленському з боку Путіна в надії на те, що той буде стосовно Криму і Донбасу більш піддатливий, ніж Петро Порошенко, піде на поступки. Зеленському було важливо показати, що він ефективніший за свого попередника, і на короткому етапі він зміг це зробити", – зазначив правозахисник.

За його словами, пізніше ситуація кардинально змінилася. Переломним моментом став саміт у Парижі 9 грудня минулого року.

"Був розрахунок, що там українська влада підпише остаточну угоду, за якою в ОРДЛО пройдуть місцеві вибори, будуть зміни до Конституції, амністія щодо сепаратистів. А цього не сталося. Тому у Москви зараз взагалі немає мотивації проводити обмін, особливо тих політв'язнів, які утримуються на території РФ", – сказав співрозмовник видання.

Він висловив припущення, що найближчим часом ситуація не зміниться через складну міжнародну обстановку.

"Саміт глав нормандської четвірки з весни переносився. Його точно не буде, як мінімум, до закінчення місцевих виборів в Україні. І за відсутності перспективи місцевих виборів в ОРДЛО у Москви немає бажання займатися обміном. Краще продовжувати тримати заручників", – сказав Фейгін.

За його словами, Заходу є чим займатися, Україна пішла з порядку денного, всі чекають на санкції щодо Білорусі й отруєння Олексія Навального.

"А це поганий фон для того, щоб Кремль говорив про обмін, намагаючись задобрити Захід", – підсумував правозахисник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на засіданні Тристоронньої контактної групи 19 серпня вдалося досягти прогресу з питання обміну полоненими з ОРДЛО. Переговори велися в рамках гуманітарної підгрупи.

На початку серпня голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Київ розраховує протягом найближчих тижнів звільнити з полону в ОРДЛО 100 українців. Відповідний список іще тоді було передано ОБСЄ.