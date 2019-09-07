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8 вересня • оновлено в 10:55
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Обмін полоненими між Зеленським і Путіним викликав ажіотаж на Заході

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США і Європа з великим оптимізмом відреагували на обмін полоненими між Україною і Росією за схемою 35 на 35.

Так, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп назвав цю подію дуже гарною новиною.

"Росія і Україна щойно обміняли велику кількість ув'язнених. Можливо, перший гігантський крок до миру. Вітаємо обидві країни!" - написав він у Twitter.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан також привітав обмін полоненими. "Конфлікт в Україні буде в центрі порядку денного французько-російської ради співпраці з питань безпеки", - заявив він.

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Канцлер Німеччини Ангела Меркель в Twitter назвала обмін "знаком, який дає надію". Вона висловила радість у зв'язку з тим, що Сенцов і моряки повернулися в Україну.

"Це спонукає і надалі, з усіх сил, працювати над реалізацією мінських домовленостей. Уряд ФРН до цього готові", - заявила Меркель.

Ангела Меркель

Ангела Меркель

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що обмін полоненими між Росією і Україною є початком відновлення конструктивного діалогу, який повинен бути продовжений на наступних тижнях.

Він привітав звільнення Олега Сенцова у рамках обміну і додав, що Франція завжди була на стороні українського режисера.

Президент Європейської Ради Дональд Туск також зрадів обміну між Україною і РФ. "Нарешті! Зі звільненням Олега Сенцова і українських моряків, я зітхнув з полегшенням. Я продовжую закликати Росію звільнити всіх політв'язнів і поважати територіальну цілісність України", - написав він.

Дональд Туск

Дональд Туск

fakty.com.ua

Аналогічна реакція послідувала від Ради Європи, де обмін назвали "важливим і обнадійливим кроком в напрямку нормалізації відносин" між Києвом і Москвою.

Також представниця ЄС Федеріка Могеріні назвала взаємне звільнення утримуваних осіб між Україною та Росією "хорошим імпульсом". Вона висловила надію, що Москва і Київ використають обмін ув'язненими для подальшого прогресу.

МЗС Білорусі також "гаряче привітав" обмін полоненими між РФ і Україною. "Ми вважаємо, що це дуже позитивні зрушення, конкретна дія, виконання важливого пункту Мінських угод. Люди повернуться до своїх рідних і близьких - що може бути важливіше?" - сказав представник відомства Анатолій Глаз.

У НАТО обмін назвали "кроком у правильному напрямку". "НАТО продовжує закликати Росію виконати всі свої зобов'язання по Мінських угодах, включаючи звільнення всіх ув'язнених", - заявила спікер Альянсу Оана Лунгеску.

Крім того, було опубліковано спільну заяву послів країн Великої сімки - США, Японії, Німеччини, Британії, Франції, Італії та Канади.

"Посли країн Великої сімки вітають звільнення 35 утримуваних українців і разом з українським народом радіють їх повернення додому. Ми вітаємо українську владу з цим звершенням. Ми пам'ятаємо про інших ув'язнених і сподіваємося на їх швидке звільнення", - сказано в повідомленні.

Прапори країн Великої сімки

Прапори країн Великої сімки

24tv.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, на території Росії і в окупованому Криму залишаються ще понад 110 полонених українців. Українська влада продовжує активну роботу над тим, щоб звільнити і повернути додому з РФ усіх громадян країни.

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Тема
Обмін полоненими
Особи
Дональд Трамп Ангела Меркель Дональд Туск
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Іванченко Віктор
Іванченко Віктор
Надіюсь, що це початок занепаду і розвалу РФ.
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Масленко Валентин
Масленко Валентин
В НАТЕ ваще ребята видать оxyели... Только у е6аната Тусклого всё одно и тоже))))
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Федоров Федор
Федоров Федор
Масленко Валентин, тусклый самый бенифициар от этого коныликта.Сколько рабсилы дармовой и бесправной прибыло в Польшу работать на ее экономику. "Гиена Европы " будет делать все, чтоб этот конфликт как можно дольше не заканчивался.....а потом ее поделят в очередной раз, как это уже бывало в истории.
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
вот Все военные эксперты говорят что Россия готовится к войне а пособники террористов Сша и Европа спонсируют террориста Путина миллиардами нефте и газодоларов и отказываются вводить секторальные санкции и отключение от свифт! Экперты говорят что даже если начнут бомбить Киев запад этого не сделает это то что мы видим и по другим конфликтам!
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