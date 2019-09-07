Обмін полоненими між Зеленським і Путіним викликав ажіотаж на Заході

США і Європа з великим оптимізмом відреагували на обмін полоненими між Україною і Росією за схемою 35 на 35.

Так, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп назвав цю подію дуже гарною новиною.

"Росія і Україна щойно обміняли велику кількість ув'язнених. Можливо, перший гігантський крок до миру. Вітаємо обидві країни!" - написав він у Twitter.

Дональд Трамп

Глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан також привітав обмін полоненими. "Конфлікт в Україні буде в центрі порядку денного французько-російської ради співпраці з питань безпеки", - заявив він.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель в Twitter назвала обмін "знаком, який дає надію". Вона висловила радість у зв'язку з тим, що Сенцов і моряки повернулися в Україну.

"Це спонукає і надалі, з усіх сил, працювати над реалізацією мінських домовленостей. Уряд ФРН до цього готові", - заявила Меркель.

Ангела Меркель

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що обмін полоненими між Росією і Україною є початком відновлення конструктивного діалогу, який повинен бути продовжений на наступних тижнях.

Він привітав звільнення Олега Сенцова у рамках обміну і додав, що Франція завжди була на стороні українського режисера.

Je salue la libération du cinéaste Oleg Sentsov, dans le cadre de l'échange de prisonniers conduit aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine. Nous avons toujours été à ses côtés. - Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 7 вересня 2019 р

Президент Європейської Ради Дональд Туск також зрадів обміну між Україною і РФ. "Нарешті! Зі звільненням Олега Сенцова і українських моряків, я зітхнув з полегшенням. Я продовжую закликати Росію звільнити всіх політв'язнів і поважати територіальну цілісність України", - написав він.

Дональд Туск fakty.com.ua

Аналогічна реакція послідувала від Ради Європи, де обмін назвали "важливим і обнадійливим кроком в напрямку нормалізації відносин" між Києвом і Москвою.

Також представниця ЄС Федеріка Могеріні назвала взаємне звільнення утримуваних осіб між Україною та Росією "хорошим імпульсом". Вона висловила надію, що Москва і Київ використають обмін ув'язненими для подальшого прогресу.

МЗС Білорусі також "гаряче привітав" обмін полоненими між РФ і Україною. "Ми вважаємо, що це дуже позитивні зрушення, конкретна дія, виконання важливого пункту Мінських угод. Люди повернуться до своїх рідних і близьких - що може бути важливіше?" - сказав представник відомства Анатолій Глаз.

У НАТО обмін назвали "кроком у правильному напрямку". "НАТО продовжує закликати Росію виконати всі свої зобов'язання по Мінських угодах, включаючи звільнення всіх ув'язнених", - заявила спікер Альянсу Оана Лунгеску.

Крім того, було опубліковано спільну заяву послів країн Великої сімки - США, Японії, Німеччини, Британії, Франції, Італії та Канади.

"Посли країн Великої сімки вітають звільнення 35 утримуваних українців і разом з українським народом радіють їх повернення додому. Ми вітаємо українську владу з цим звершенням. Ми пам'ятаємо про інших ув'язнених і сподіваємося на їх швидке звільнення", - сказано в повідомленні.

Прапори країн Великої сімки 24tv.ua

Russia and Ukraine just swapped large numbers of prisoners. Very good news, perhaps a first giant step to peace. Congratulations to both countries! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 7, 2019

Посли стран Великої сімки вітають звільнення 35 утрімуваніх українців и вместе с Українським народом радіють їхньому повернення додому. Ми вітаємо українську владу з ЦІМ звершене. Ми пам'ятаємо про других ув'язнених та сподіваємося на їхнє швидке звільнення. - G7AmbReformUA (@ G7AmbReformUA) September 7, 2019

. @JY_LeDrian : "Je salue la décision de la #Russie et de l ' #Ukraine de procéder aujourd'hui à l'échange de 70 personnes.

Le conflit en Ukraine sera au cœur de l'ordre du jour du Conseil de coopération franco-russe sur les questions de sécurité. "

👇 https://t.co/0SZ1h6KzqF - France Diplomatie🇫🇷 (@francediplo) September 7, 2019

. @JY_LeDrian : "Je salue la décision de la #Russie et de l ' #Ukraine de procéder aujourd'hui à l'échange de 70 personnes.

Le conflit en Ukraine sera au cœur de l'ordre du jour du Conseil de coopération franco-russe sur les questions de sécurité. "

👇 https://t.co/0SZ1h6KzqF - France Diplomatie🇫🇷 (@francediplo) September 7, 2019

Нарешті! Звільнення Олега # Сенцова та українських моряків сповнює мене почуттям полегшення. Я продовжую заклікаті Россию звільніті усіх політічніх в'язнів та поважаті теріторіальну цілісність України https://t.co/qp5HpRQEDE - Donald Tusk (@eucopresident) September 7, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, на території Росії і в окупованому Криму залишаються ще понад 110 полонених українців. Українська влада продовжує активну роботу над тим, щоб звільнити і повернути додому з РФ усіх громадян країни.

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