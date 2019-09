Обмін полоненими між Зеленським і Путіним викликав ажіотаж на Заході

США і Європа з великим оптимізмом відреагували на обмін полоненими між Україною і Росією за схемою 35 на 35.

Так, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп назвав цю подію дуже гарною новиною.

"Росія і Україна щойно обміняли велику кількість ув'язнених. Можливо, перший гігантський крок до миру. Вітаємо обидві країни!" - написав він у Twitter.

Глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан також привітав обмін полоненими. "Конфлікт в Україні буде в центрі порядку денного французько-російської ради співпраці з питань безпеки", - заявив він.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель в Twitter назвала обмін "знаком, який дає надію". Вона висловила радість у зв'язку з тим, що Сенцов і моряки повернулися в Україну.

"Це спонукає і надалі, з усіх сил, працювати над реалізацією мінських домовленостей. Уряд ФРН до цього готові", - заявила Меркель.

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що обмін полоненими між Росією і Україною є початком відновлення конструктивного діалогу, який повинен бути продовжений на наступних тижнях.

Він привітав звільнення Олега Сенцова у рамках обміну і додав, що Франція завжди була на стороні українського режисера.

Президент Європейської Ради Дональд Туск також зрадів обміну між Україною і РФ. "Нарешті! Зі звільненням Олега Сенцова і українських моряків, я зітхнув з полегшенням. Я продовжую закликати Росію звільнити всіх політв'язнів і поважати територіальну цілісність України", - написав він.

Аналогічна реакція послідувала від Ради Європи, де обмін назвали "важливим і обнадійливим кроком в напрямку нормалізації відносин" між Києвом і Москвою.

Також представниця ЄС Федеріка Могеріні назвала взаємне звільнення утримуваних осіб між Україною та Росією "хорошим імпульсом". Вона висловила надію, що Москва і Київ використають обмін ув'язненими для подальшого прогресу.

МЗС Білорусі також "гаряче привітав" обмін полоненими між РФ і Україною. "Ми вважаємо, що це дуже позитивні зрушення, конкретна дія, виконання важливого пункту Мінських угод. Люди повернуться до своїх рідних і близьких - що може бути важливіше?" - сказав представник відомства Анатолій Глаз.

У НАТО обмін назвали "кроком у правильному напрямку". "НАТО продовжує закликати Росію виконати всі свої зобов'язання по Мінських угодах, включаючи звільнення всіх ув'язнених", - заявила спікер Альянсу Оана Лунгеску.

Крім того, було опубліковано спільну заяву послів країн Великої сімки - США, Японії, Німеччини, Британії, Франції, Італії та Канади.

"Посли країн Великої сімки вітають звільнення 35 утримуваних українців і разом з українським народом радіють їх повернення додому. Ми вітаємо українську владу з цим звершенням. Ми пам'ятаємо про інших ув'язнених і сподіваємося на їх швидке звільнення", - сказано в повідомленні.

