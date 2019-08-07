''Великий брат'' стежить за тобою: як працюватиме ''Слуга народу''

У партії "Слуга народу" заявили – створюють систему стеження за своїми народними депутатами.

За задумом автора ідеї, завдяки цьому вдасться контролювати величезну фракцію, уникнути корупції, кнопкодаства і співпраці з олігархами.

Як працюватиме система в разі реалізації – розбирався OBOZREVATEL.

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У президентській партії готуються боротися з викликами монобільшості. Політсила отримала так багато мандатів, що контролювати їхню злагоджену роботу у Верховній Раді буде непросто;

Ймовірний глава фракції "СН" Давид Арахамія запропонував створити систему на базі штучного інтелекту "Великий брат". Вона повинна оцінювати голосування нардепів, стежити за їхньою роботою і визначати, в чиїх інтересах вони працюють;

Система запрацює з перших засідань 9-го скликання вже у вересні. Реальні ж дані розробники хочуть отримати вже до кінця 2019 року;

У партії думки про ідею розділилися.

"Великий брат" стежить за "слугами"

Серед низки колосальних загальнодержавних викликів (боротьба з корупцією, вирішення конфлікту на Донбасі тощо), перед партією "Слуга народу" є ще декілька важливих і складних завдань. Одна з основних – зберегти ефективну більшість і якісно працювати в парламенті.

21 липня мільйони українців дали партії 254 мандати народних депутатів Верховної Ради, делегувавши їм право керувати Україною найближчі 5 років. Але, з огляду на коротку кампанію – трохи більше місяця, а також принцип "нових облич", у політичну силу потрапило багато різношерстих і часом сумнівних людей.

Особливо це було помітно під час тренінгу партії в Трускавці. Тоді в кулуарах школи "слуг народу" кандидат у народні депутати від "СН", а тепер уже і ймовірний глава фракції Давид Арахамія розповів кореспонденту OBOZREVATEL про ідею створити програму, яка буде збирати інформацію про роботу колег з парламентського цеху.

Одне із завдань на тренінгу "СН" Марина Шашкова

Суть така – в парламенті є окремі групи народних депутатів. Вони пов'язані з певними бізнесменами і олігархами. Голосують за "потрібні" проекти законів, неофіційно лобіюють чиїсь інтереси.

Фракція "Слуги народу"

Крім того, інформація про спроби підкупу з'являється в окремих ЗМІ та навколополітичних Telegram-каналах. Програма ж за допомогою штучного інтелекту буде все відстежувати і виявляти аномалії.

"Ти завантажуєш Дата-сет наше партійне голосування. Коли виставляєш закон, то робиш розмітку даних і кажеш – чиї інтереси і яких груп тут можуть бути порушені? Йде голосування, і через якийсь час ти побачиш – хто голосував за, хто проти, хто був, а кого не було – система буде бачити патерни", – раніше коментували ситуацію в партії.

З тими людьми, які, на думку автора програми, потраплять у категорію "голосуючих аномально", проведуть окремі діалоги. Щоб з'ясувати, в чому причина тих чи інших голосувань.

Також у партії вважають, що під час обговорення законопроектів остаточне рішення буде ухвалено шляхом фракційного голосування. Водночас право вето на те чи інше рішення отримає третину фракції.

Системі дали кодову назву "Великий брат". Це пряме відсилання до роману-утопії Джорджа Оруелла "1984", де "Великий брат" уособлював культ особистості й тотального стеження за всіма членами суспільства.

"Великий брат" із "1984" Літературний блог

Незважаючи на це, в партії хочуть у такий спосіб убити декількох зайців:

Посилити контроль за фракцією. Перед голосуванням кожен нардеп декілька разів подумає, послухатися йому спільного рішення чи ні. Адже "Великий брат" буде стежити за ним;

Оцінити ризики її розколу. Якщо програма визначить потенційно "слабких" кандидатів, то з ними працюватимуть окремо;

Також це потенційний захист від кнопкодавства, прогулів, і голосування в унісон із іншими фракціями парламенту.

Чи є сенс у системі та які ризики

Давид Арахамія повідомляє – система почне свою роботу вже у вересні, на перших пленарних засіданнях Верховної Ради 9-го скликання. За його словами, за декілька місяців програма збере інформацію про голосування нардепів, а потім уже почне її аналізувати і зіставляти з іншими.

Тобто за фактом, повноцінне визначення потенційних "порушників" почнеться вже до кінця 2019 року. У коментарі OBOZREVATEL глава комітету з питань економічної конкуренції Інтернет Асоціації України Олександр Арутюнян пояснює: за великого бажання і злагодженої роботи IT-фахівців, систему можна написати за лічені тижні.

"Модуль "великі дані", опрацювання BigData, вже є у багатьох компаній, які вивчають свого споживача. Навіть у нас є щось подібне, де ми вивчаємо поведінку людей, знову ж дані збираємо по крихтах. Краще за всіх нас вивчають, звісно, Google і Facebook. Власне, у них більше цих даних для вивчення", – підкреслив Арутюнян.

Кандидат у народні депутати від "Слуги народу" Віталій Безгін заявив OBOZREVATEL, що ідею підтримує і пояснює чому.

"Є декілька площин питання. Перша – інтегрувати сучасні технології у діяльність фракції і парламенту. Друга – мати цифровий інструмент контролю за фракцією в 254 особи – це важливо і корисно. Ми прекрасно розуміємо, що наші опоненти намагатимуться здійснювати різноманітні впливи на монобільшість" , – пояснив Безгін.

Правда, не всі "слуги народу" на цьому етапі підтримують ідею такого стеження. Принаймні, група Олександра Дубінського точно. Його колега з партії Максим Бужанський вже заявив, що система перетворить нардепів у "слухняних роботів".

"Що складного? Замкнули на ніч у будки, телефони забрали, погодували. Вранці шикуються, видали телефони, строєм провели в парламент. Дорогою потрібно хором співати якусь пісню, щоб не спілкувалися між собою... Проголосували, вишикувалися, і по будках", – написав Бужанський у своєму Facebook.

Дубінський і ко вже неофіційно створили об'єднання "Справедливість"

Солідарний із ним і Олександр Дубінський. "У романі Оруелла" 1984 "Великий брат – символ тотального контролю над людьми і нацією. Це тоталітаризм, прообразом якого був у тому числі Сталін. Чого-чого, а Сталіна нам у парламенті не хотілося б", – зазначив він у своєму відеоблозі.

У наступній публікації Бужанський підкреслив, що він із колегами не проти ідеї "Великого брата", але проти спроби ввести "чортівщину".

"Є спроба ввести чортівщину зі старту, і залякати низку депутатів, формуючи у них думку, що якщо вони проголосують якось несолідарно, їхні дії матимуть для них наслідки. Це нормально, для тих, у кого немає ніякого власного авторитету, хід подій – намагатися погрожувати якимись міфічними карами. Компенсуючи ними, погрозами, відсутність цього ж авторитету.

Цих людей не цікавить, що абсолютно всі депутати вибралися, маючи на меті надати максимальну підтримку Президенту. Їх цікавить побудова своєї власної вертикалі влади, звідси і фантазії на тему – натиснув кнопку не так, як сказали, будемо розбиратися", – написав Бужанський.

Ще один кандидат від "СН" Ірина Верещук вважає, що говорити про щось конкретне поки рано. Адже невідомо, що і як мали на увазі в керівництві партії.

"Не думаю, що це буде мати ефект. Я більш консервативна. Розумію, що таке суспільне око всевидяче, що таке ЗМІ – око всевидяче, розумію, які сьогодні ризики, якщо ми говоримо про фінансово-промислові та інші групи впливу, які можуть і хочуть впливати вже на дев'яте скликання парламенту, отже – "Великий брат" що аналізуватиме? Нейрорецептори? Або наш ціннісний ряд? Це поки що на рівні ідеї. Я не бачу якогось предмета, щоб обговорювати як законодавство", – зазначила вона в ефірі ObozTV.

Ще один потенційний ризик "Великого брата" – прихована спроба узурпації парламенту. Організатором "стеження" важливо показати, що вони готові працювати саме для досягнення партійної дисципліни і подальшої ефективності. А не для створення "слухняних" членів парламенту, готових голосувати абсолютно за все.

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