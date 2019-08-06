"Великий брат" в Раді: в партії Зеленського розгромили ідею

У партії "Слуга народу" хотіли би докладніше дізнатися про ініціативу свого однопартійця Давида Арахамії запровадити у Верховній Раді систему стеження "Великий брат".

"У нас поки немає таких аналогів, ми не розуміємо, про що йдеться", – визнала в ефірі ObozTV новообраний депутат від "Слуги народу" Ірина Верещук.

Верещук наголосила, що поки що пропозиція Арахамія залишається на рівні ідеї.

"Великий брат" так "Великий брат". Просто хочеться дізнатися протокол. Диявол, як кажуть, ховається в деталях. Що саме ми будемо відстежувати? Як саме? Хто буде суб'єктом чи об'єктом? Хто напише такий алгоритм? І які голосування будуть під прицілом ока "Великого брата?", – поцікавилася майбутній нардеп.

На її думку, Давид Арахамія мав на увазі відстеження дій представників "Слуги народу" в парламенті.

Щоб стежити за депутатами інших фракцій, необхідно внести зміни в регламент і законодавство, пояснила Верещук.

"Просто так розпочати таку ініціативу і без добровільної згоди – це порушення прав і свобод. Одразу Венеціанська комісія, ЄСПЛ і всі інші дадуть свої висновки і рекомендації", – попередила вона.

Політик також висловила своє переконання, що навряд чи подібна система буде ефективною.

У "Слузі народу" обговорюють ідею "всевидючого ока" в Раді slovoidilo.ua

Як писав OBOZREVATEL, раніше Давид Арахамія запропонував запровадити у Верховній Раді програмне забезпечення із застосуванням технологій штучного інтелекту.

За його словами, це дозволить відстежувати аномалії під час голосувань народних депутатів і уникнути політичної корупції. В "Слузі народу" цю систему охрестили "Великим братом".

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