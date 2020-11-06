У США телеканали перервали промову Трампа в прямому ефірі, звинувативши його у брехні

Кілька великих телеканалів США перервали трансляцію промови президента США Дональда Трампа з Білого дому 6 листопада.

Як пише The Verge, це відбулося, коли той почав робити "бездоказові заяви" про президентські вибори, що відбулися в країні. Виступ перервали телеканали MSNBC, ABC, CBS, CNBC, NBC, видання USA Today, а також Twitter.

У своїй промові республіканець Трамп звинуватив представників Демократичної партії в шахрайстві і спробі вкрасти голоси на виборах. На його думку, він є переможцем виборів, якщо рахувати тільки "законні голоси".

Першим промову президента перервав ведучий MSNBC Брайан Уїльямс, сказавши в ефірі: "Ми знову перебуваємо в незвичайному положенні: ми не тільки перериваємо президента США, але й виправляємо його". Журналіст заявив, що йому "відомо про відсутність незаконних голосувань, але не відомо про перемогу Трампа".

На CNBC ведуча Шепард Сміт наголосила: "Ми перериваємо це, тому що те, що говорить президент США, здебільшого абсолютно неправильно".

Ведучий NBC News Лестер Холт заявив, що президент зробив "низку неправдивих заяв, зокрема про те, що голосування було сфальсифікованим. Доказів цьому немає", – сказав він.

CNN і Fox News продовжували транслювати промову президента в прямому ефірі. Однак репортер CNN Деніел Дейл, відомий своєю ретельною перевіркою фактів заяв президента, написав у Twitter: "Я читав або дивився всі виступи Трампа з 2016 року. Це найнечесніша промова, яку він коли-небудь давав".

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що, за словами Трампа, він оскаржить позовами результати виборів у всіх штатах, де перемогу здобув кандидат-демократ Байден.