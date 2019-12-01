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1 грудня • оновлено в 22:06
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"Великі сумніви": Зеркаль висловилася про переговори Зеленського з Путіним

1.9т
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Заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль оцінила зусилля президента України Володимира Зеленського в досягненні миру на Донбасі.

Однак в інтерв'ю Deutsche Welle вона висловила великі сумніви в тому, що глава РФ Володимир Путін погодиться на вигідні для України умови.

"Президент Зеленський хоче миру з Росією. Він неодноразово про це заявляв. І він це якраз і буде демонструвати під час "нормандської зустрічі". Я думаю, всі вже побачили, що в його розумінні мир. Це припинення вогню. Це те, щоб повернулися всі наші українці, які зараз незаконно перебувають і в РФ, і в Криму. Це налагодження відносин з РФ. Це укладання нових договорів. Це все, про що він говорить", – розповіла Зеркаль.

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"Якщо він говорить про те, що ми забезпечимо територіальну цілісність і суверенітет, і що буде відновлено наш територіальний суверенітет над Кримом і над Донбасом, то це одне. Але в мене виникають великі сумніви щодо того, що президент РФ погодиться на те, що Крим - не їхній", – підкреслила вона.

Володимир Зеленський і Олена Зеркаль

Володимир Зеленський і Олена Зеркаль

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з Путіним в рамках "нормандського формату" 9 грудня.

Також повідомлялося, що лідери України, Росії, Франції та Німеччини за підсумками переговорів можуть підписати документ, основою якого стане "формула Штайнмайєра".

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Олена Зеркаль Володимир Путін Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Иванович Василий
Иванович Василий
Да, я думаю, не тока про Крым - тут и про Украину впору забывать, раз типа как будто зав-гаражом избрали. Как он ласково встречал судна-то - прям как свои! И возвращенных украинцев встретил лично, совсем не задумываясь, что вскоре после подписания им предстоящих соглашений ряд из них, вернувшихся, включая лауреата премии - явно сторону оппозиции к нему примут, и его счастье, если не массовой уличной. Ему же Кравчук достаточно хорошо намекнул, что: если есть разум - он должен стать Порошенко во внешней политике, иначе в один ряд с предшествующими президентами у него другой путь - к Яныку. Но - не по Сеньке шапка, думаю, не по тяму...
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Забудьте про Крым, он уже вернулся. А приезжать на отдых вам никто не запрещает, только не жрите на пляжах сало с часныком. И научитесь, наконец-то, по нужде в туалет ходить, а не в море
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Українці ! Ми
Українці ! Ми
Евгений Зеленский, чем больше ка сапы говорят забудьте о Крыме, тем самым они показывают свою неуверенность в этом вопросе и насколько близко его возвращение в Украину :-) !
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Українці ! Ми
Українці ! Ми
Евгений Зеленский, чем больше касапы говорят забудьте о Крыме, тем самым они показывают свою неуверенность в этом вопросе и насколько близко его возвращение в Украину :-) !
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