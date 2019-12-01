"Великі сумніви": Зеркаль висловилася про переговори Зеленського з Путіним

Заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль оцінила зусилля президента України Володимира Зеленського в досягненні миру на Донбасі.

Однак в інтерв'ю Deutsche Welle вона висловила великі сумніви в тому, що глава РФ Володимир Путін погодиться на вигідні для України умови.

"Президент Зеленський хоче миру з Росією. Він неодноразово про це заявляв. І він це якраз і буде демонструвати під час "нормандської зустрічі". Я думаю, всі вже побачили, що в його розумінні мир. Це припинення вогню. Це те, щоб повернулися всі наші українці, які зараз незаконно перебувають і в РФ, і в Криму. Це налагодження відносин з РФ. Це укладання нових договорів. Це все, про що він говорить", – розповіла Зеркаль.

"Якщо він говорить про те, що ми забезпечимо територіальну цілісність і суверенітет, і що буде відновлено наш територіальний суверенітет над Кримом і над Донбасом, то це одне. Але в мене виникають великі сумніви щодо того, що президент РФ погодиться на те, що Крим - не їхній", – підкреслила вона.

Володимир Зеленський і Олена Зеркаль

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з Путіним в рамках "нормандського формату" 9 грудня.

Також повідомлялося, що лідери України, Росії, Франції та Німеччини за підсумками переговорів можуть підписати документ, основою якого стане "формула Штайнмайєра".

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