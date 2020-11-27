Хочу розповісти про те як Офіс президента, керівництво Мінінфраструктури і Укравтодора "годують" нас відвертою брехнею щодо Короновірусного фонду.

Особливо відзначається тим Кирило Тимошенко, який з екранів телевізорів говорить цинічну неправду про те, як формувавався коронавірусний фонд, і саме головне, на що витрачалися коштів.

Основна думка цих Ковід-мародерів полягає в тому, что коронавірусний фонд передбачав лише 32 млрд грн на надання медичної допомоги українцям і системі охорони здоров’я для боротьби з COVID-19, а інша частина - 35 млрд грн, начебто прийшла від "Нафтогазу" і мала відразу йти на "будівництво доріг". І що єдина помилка команди Зеленського полягає в тому, що вони начебто "неправильно скомунікували цю позицію", що короновірусний фонд це просто "мем" і трохи не "фейк".

Так ось!! Кирило Тимошенко і Офіс Президента відверто брешуть всім нам!!!

І от чому: коронавірусний фонд був створений в межах державного бюджету України. І рішення про його створення було прийнято Верховною Радою України 13 квітня 2020 року. Якщо відкрити відповідний Закон, то дуже легко пересвідчитися :Коронавірусний фонд був створений ВИКЛЮЧНО для боротьби з COVID-19. Напрямки витрат передбачали ЛИШЕ: допомогу системі охорони здоров’я і соціальні видатки. ЖОДНОЇ ЗГАДКИ про будівництво доріг, про спрямування якоїсь частини короновірусного фонду Укравтодору в цьому законі НЕ МАЄ.

В "ковідний" фонд на охорону здоров’я і соціалку було спрямовано САМЕ 64,6 млрд грн. Ще раз наголошую – не 32, не 35 а саме 64,6 млрд грн і виключно на боротьбу з COVID-19!!

Більше того, Володимир Зеленський і його Уряд підтвердили саме таке створення і використання коштів коронавірусного фонду в Меморандумі з МВФ, який був підписаний Зеленським, керівником Уряду і керівником Нацбанку 2 червня 2020 року. В тексті Меморандуму з МВФ бачимо, що "ковідний фонд" створений, що там є 64,6 млрд грн і що кошти фонду використовуються ВИКЛЮЧНО для допомоги системі охорони здоров’я і на соціальні видатки, для боротьби з COVID-19. І знов – ЖОДНОГО слова про "будівництво доріг" тут немає!!

10 червня 2020 року МВФ на підставі цього Меморондуму виділяє Україні 2,1 млрд доларів. (59 млрд грн). І виділяє саме на боротьбу з COVID-19 і на наповнення коронавірусного фонда.

11 червня 2020 року ці кошти поступають в Україну. І тут трапляється неочікуваний і неприємний сюрприз для МВФ. 18 червня, після отримання цих коштів, Верховна Рада приймає рішення забрати 35 млрд грн з коронавірусного фонду і передати його саме на будівництво доріг.

Таке рішення української влади обурило МВФ. Адже по-факту МВФ був обманутий українською владою. Саме через таку позицію української влади місія МВФ не з’явилася в Україні ні в липні, ні в серпні, ні в вересні 2020 року. Саме через такий обман ЗЕ- влади Україна вчасно не отримала обіцяний транш $ 3 млрд від МВФ. Саме тому, Україна зараз опинилася у катастрофічній ситуації із фінансуванням бюджетних програм. Саме тому, перед новим роком Україна де-факто опинилась в стані дефолту.

Висновки. Керівники Офісу президента України, урядовці відверто і цинічно БРЕШУТЬ нам, журналістам, усьому українському суспільству, так і нашим міжнародним партнерам.

Немає і ніколи не було 35 млрд. грн "Нафтогазу" які "відразу повинні були йти на дороги";

Був справді створений бюджетний короновірусний фонд. І його ресурс був саме 64 млрд.грн;

Ці 64 млрд. мали йти лише на охорону здоров’я та соціальні програми;

По факту ми не маємо ні достатньої закупівлі кисню для важкохворих, ні апаратів ШВЛ, ні належних зарплат медикам, ні створення нормальної системи соціального захисту для людей, які потерпають від коронавірусу, ні програм допомоги малому і середньому бізнесу, підприємцям

Коронавірусний фонд по факту розграбований і пущений на "Велике крадівництво" Володимира Зеленського.

Досить!! Досить дурити нас і вважати всіх ідіотами!!

Ми знаємо ПРАВДУ!! Весна таки прийде… Точно знаю!!

І Ковід-мародери будуть сидіти! І точно не на Банковій!